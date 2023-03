Max Verstappen krijgt vrouwelijke collega

Zeker, Max Verstappen krijgt een vrouwelijke collega. Uit Nederland nota bene!

Vrouwen en de formule 1. Da’s nou niet meteen een gelukkige combinatie. Niet omdat het zo vreselijk vaak mis is gegaan, maar wel omdat er vooral gewon heel weinig vrouwen in de koningsklasse hebben gereden. Anders had het wel koninginnenklasse geheten, niet?

Het waren er in totaal maar twee die een heuse Grand Prix hebben gereden en beiden niet met heel veel succes. Maar ja, het is nu 2023 en dat moet dus anders, vindt men. Daarom is er een nieuwe raceklasse die vrouwen -als het even kan- klaar moet stomen voor de Formule 1. En daar zit een Nederlandse dame in!

Krijgt Max een vrouwelijke collega?

Het gaat in dit geval om Emely de Heus. 20 jaar en geen onbekende in de autosport. Zo deed ze vorig jaar al mee aan de W-series, een raceklasse speciaal voor vrouwen. Maar nu is ze geselecteerd voor de F1 Academy, een opstapklasse die in het leven is geroepen door de Formule 1.

En de Formule 1 financiert het project met 2,25 miljoen euro. Aan het eerste seizoen doen vijf teams met ieder drie auto’s mee. Emily gaat rijden voor MP Motorsport en krijgt daar gezelschap van twee vrouwen uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Mocht je willen kijken naar Emily en haar collegae, haar seizoen begint eind april op de Red Bull Ring. Van 23 tot en met 25 juni wordt in Zandvoort gereden. De laatste race is op 22 oktober in Austin, waar die dag ook de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1 op het programma staat.

Foto via de Insta van Emely