Met deze Mansory Mercedes GLS kan niemand je stoppen

De natte droom van iedere maffiabaas is hier.

SUV’s van dik 5 meter lang is vooral een Amerikaans fenomeen. Ze hebben daar nu eenmaal meer ruimte. Toch zijn er ook in onze contreien full size SUV’s te krijgen. Zelfs in Nederland. De Mercedes GLS bijvoorbeeld. Met dit 5,34 meter lange slagschip maak je geheid indruk op de Nederlandse wegen.

Je kunt nog een stapje verder gaan dan indruk maken. Mansory presenteert nu hun kit voor de Merceds-AMG GLS 63 en daarmee kun je mensen zelfs doodsangst inboezemen. Veel imposanter dan dit wordt het namelijk niet.

Het uitgangspunt is de AMG-versie van de GLS, wat van zichzelf al geen muurbloempje is. Zoals altijd zag Mansory echter nog ruimte voor wat ‘verbetering’. Zo is de Mercedes GLS door Mansory voorzien van extra brede wielkasten, een spoiler, 24 inch velgen en nog wat carbon spul.

Als klap op de vuurpijl heeft Mansory de GLS ook uitgerust met treeplanken en een bullbar. De bullbar is natuurlijk om politieauto’s aan de kant te rammen en de treeplanken zijn voor je handlangers met mitrailleurs. Of slaat onze fantasie nu op hol?

Enfin, het interieur is Mansory ook niet vergeten. Het blauwe interieur wat je op de foto’s ziet komt natuurlijk niet bij Mercedes vandaan, dat snap je. De Mercedes-logo’s zijn overigens ook vakkundig verwijderd uit het interieur. Behalve die in het instrumentarium dan, die kreeg Mansory niet weg.

Tot slot heeft Mansory ook de biturbo V8 nog wat gekietelt. Deze levert nu 850 pk in plaats van 720 pk. Dat is meer dan de Mercedes-AMG GLS 63 van Brabus, die ‘slechts’ 800 pk levert. De Maybach GLS van Brabus heeft dan weer wél meer vermogen, te weten 900 pk.

De Mercedes-AMG GLS 63 van Mansory mag zich dus niet de krachtigste GLS noemen. De mooiste is het ook niet. Maar eerlijk is eerlijk: het is wel de meest imposante.