Maldonado: “Mij met Verstappen vergelijken is ongepast”

Omdat Max beter is dan Pastor, of...?

Het heeft even geduurd, maar afgelopen weekend was hij daar opeens weer in Spa. Pastor Rafael Maldonado Motta, kortweg Crashtor, verscheen aan de start van de eerste WEC-race van het jaar voor het team van Dragonspeed in de LMP2-klasse. Samen met teamgenoten Nathanael Berthon en Roberto Gonzalez legde de Venezolaan uiteindelijk beslag op de 11de plaats overall. Je kan ook zeggen een-na-laatste in de LMP2-klasse, maar dat klinkt net wat minder puik.

In zijn F1-periode was Pastor steevast een van mijn favoriete coureurs. Altijd wild, op het randje en bij vlagen vlijmsnel. Je wist elke race dat het waarschijnlijk weer in tranen zou eindigen, maar het potentieel zat er in ieder geval in. Ergens diep van binnen, bedekt onder de diepe laag stof die zijn talloze crashes deden opwaaien. Zijn overwinning in de Spaanse Grand Prix van 2012 zal nog lang tot de verbeelding blijven spreken. Beste resultaat: eerste, één keer, op merites. Tweede beste resultaat: vijfde.

Na het seizoen van 2015 droogden de miljoenen Venezolaanse oliedollars op die Pastor meekreeg van het socialistische regiem in zijn land teneinde Venezuela internationaal op de kaart te zetten. Daarmee kwam ook zijn F1-carrière tot een einde. De brokkenpiloot verdween van het toneel, hoewel hij in 2017 nog sporadisch ingezet werd door Pirelli voor bandentests. Ook de 33-jarige Pastor zelf geeft nu toe: de F1 is voor hem een gesloten boek. De extra vrije tijd heeft hij intussen gebruikt om zijn gezin wat uit te breiden, zo grapt hij. Met trots verklaart de Grand Prix-winnaar dat hij in het WEC geen geld meebrengt om te scheuren, maar dat het team hem gewoon graag wilde hebben.

Desalniettemin zingt de naam ‘Maldonado’ momenteel rond in de wereld van de F1. Niet omdat een van de teams interesse heeft in zijn diensten, maar wel omdat er momenteel een andere coureur actief is die de laatste tijd voor een vergelijkbare hoeveelheid rondvliegend carbon zorgt. We hebben het uiteraard over niemand minder dan onze Max. En nee, dat komt echt niet door onze vergelijking tussen de twee coureurs. Oppervlakkig of niet, internationaal ziet men ook de parallellen die getrokken kunnen worden tussen Max en Maldo. Misschien nog wel iets meer dan wij Max-adepten hier in Nederland.

Het Belgische La Derniere Heure zag met de Venezolaan binnen de landsgrenzen haar kans schoon om Pastor zelf maar eens te vragen naar zijn mening over deze kwestie. Maldonado wijst de vergelijking echter van zich af:

Max is een fantastische coureur. Maar hij is nog erg jong en het is normaal dat hij nog steeds fouten maakt. Hij moet ervaring opdoen. Maar het vergelijk met mij is misplaatst.

Zo zijn we terug bij de subtitel van dit bericht. We zullen maar aannemen dat Pastor bedoelt dat Max beter is dan hijzelf, alhoewel hij natuurlijk ook zou kunnen bedoelen ‘nee joh, die Max is een crash-kind, ik ben toch veel beter’. Waar zijn die journalisten die kritisch door blijven vragen als je ze nodig hebt…Enfin, gelukkig hebben we de beelden nog van Max en Maldo die samen een robbertje vechten op het circuit.