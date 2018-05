Volkswagen baas krijgt Get Out Of Jail Free-kaartje

And who'd tzink in elementary, Veeej, I'd tzie ze penitentiary, one dzeeeeee...

Je zou maar Herbert Diess zijn. Heb je net je levenslange ambitie waargemaakt om CEO te worden bij een van de grote Duitse autoconcerns, word je door het Amerikaanse congress verordonneerd om te verschijnen om je te verantwoorden voor gesjoemel met diesels. Wetende wat er met de vorige Volkswagen-honcho gebeurd is die het waagde om Amerika te betreden, zal dat vast peentjes zweten betekend hebben voor Diess. Oliver Schmidt, de man in kwestie, heeft nu namelijk zeven jaar de tijd om binnen de muren van de bak deze beslissing te betreuren.

Geen wonder dus dat Volkswagen het verzoek van het Amerikaanse overheidsorgaan als ‘onnodig’ betitelde. De apparatsjiks in kwestie gaven daarna te kennen zich te beroepen op de volgende stappen.

The committee is reviewing VW’s response and considering next steps as we continue to gather the information necessary for our work.

Mogelijk heeft dat er nu toe geleid dat ‘Murica officieel een vrijgeleide afgegeven heeft voor Herbert. De Duitser kan zich daarmee vrij bewegen door het land zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over een eventuele arrestatie. Puik nieuws dus voor Diess, maar het is eigenlijk wel bizar dat dit noodzakelijk is voor de CEO van zo’n immens bedrijf. De angst zit er kennelijk goed in bij VAG omtrent alles wat te maken heeft met satansap.