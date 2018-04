Kies maar: Max Verstappen of Pastor Maldonado

We vergelijken twee iconen uit de autosportwereld.

Alle Formule 1-fans hebben vanmiddag een absoluut huzarenstukje voorgeschoteld gekregen. Zelden was een race zo spannend en spectaculair. Voor de neutrale toeschouwer was het absoluut genieten geblazen. Fans van Max Verstappen zullen hier anders over denken. Zij konden toezien hoe hun Grote Held van zijn sokken werd gereden door een overijverige Honeybadger in een onstuimig onderonsje van 35 ronden. Wie hiervan de schuld heeft, laten we eventjes in het midden. Daar komen we absoluut nog een keertje op terug.

Eigen website

Het is alleen niet de eerste keer dat Verstappen zich in een hoek bevind waar de klappen vallen. Wat dat betreft lijkt zijn seizoen redelijk op dat van FC Twente. Je doet hard je best, er zit potentie in, maar toch heb je veel te weinig punten gescoord. Een persoon bij wie dat ook veel voorkwam was Pastor Maldonado. Een coureur uit Venezuela die verrassend goed kon rijden, maar ook vaak betrokken was bij ongevallen. Zo erg zelfs dat er een website in het leven werd geroepen: Has Maldonado crashed today? Voordat we schuin gaan lachen, sinds kort heeft Verstappen óók zo’n website. Daarom vergelijken we vandaag Maldonado met Verstappen.

Winst op Barcelona

Het is bijna onwerkelijk om te zeggen, maar het is echt waar. Het grootste recente succes van Williams hebben ze te danken aan Pastor Maldonado. Op 13 mei 2012 won hij de Grand Prix van Spanje nadat hij van pole was vertrokken. Hamilton was eigenlijk sneller, maar moest achteraan starten. Een bizarre, maar zeker knappe prestatie van Maldonado om in je tweede F1-seizoen een race te winnen. Verstappen overkwam bijna hetzelfde. Zijn kwalificatie was niet zo indrukwekkend als die van Pastor, maar ook Verstappen won in zijn tweede jaar Formule 1 de Grand Prix van Spanje.

Uitschakeling door eigen toedoen

Hierop moet Maldonado wel meesterlijk scoren. Zijn naam werd zelfs verbasterd naar Crashtor, dan ben je een hele grote en pas je in het rijtje van Arrogander Penthouse en De Jessias.

Coureur: Percentage: Daniel Ricciardo 2,5 % Max Verstappen 10,5 % Pastor Maldonado 16%

In de tabel kunnen we zien dat Pastor Maldonado echt nog wel de kroon spant. In maar liefst 16% van alle races heeft hij zichzelf geëlimineerd. Verstappen is nu met een behoorlijk inhaalslag bezig en zit wat dat betreft te dicht op Maldonado. Meer dan 10% aan uitvalbeurten door betrokken te zijn geweest bij een spin of aanrijding is gewoonweg te veel. Dat blijkt wel uit het cijfer van Daniel Ricciardo: die scoort met 2,5 % aanzienlijk beter. Helemaal als je je bedenkt dat Ricciardo bijna het dubbele aan races heeft gereden, 133 voor de Australiër en 64 voor de Nederlander. Maldonado heeft in totaal 95 races gereden.

Seizoensopeningen

Dit jaar heeft Verstappen geen gelukkige start. Maar dat was het bij Maldonado eerder regel dan uitzondering. Op zijn topseizoen na, heeft Maldonado altijd een lastige start gehad. In 2011, 2013 en 2014 haalde hij de eerste twee races de finish niet. Verstappen ook niet altijd even gelukkig geweest, met name de techniek liet hem weleens in de steek.

Conclusie

Helemaal eerlijk en kloppend is de vergelijking natuurlijk niet. Maldonado heeft twee absolute dampseizoenen gereden. Zowel zijn eerste als het derde jaar in de Formule 1 behaalde hij slechts 1 punt. Daarbij is Verstappen aanzienlijk jonger ingestapt. Als laatste moeten we erbij vermelden dat Verstappen niet slechts één keer gepiekt heeft, maar drie keer zoveel races heeft gewonnen en al vele mooie momenten heeft laten zien.