Autojunk Foto Van De Maand – April 2018

We geven je de beste foto's die afgelopen maand op Autojunk.nl verschenen. Gewoon, vol op je beeldscherm.

Ook deze maand hebben we ons weer door alle uploads heen geworsteld om de pareltjes te verzamelen en een winnaar te kunnen kiezen voor deze editie van de Autojunk Foto Van De Maand. Zoals jullie weten resulteert winst in de headerfoto op Autojunk.nl voor de komende maand, alsmede de ereplek in de jury die volgende keer de winnaars kiest.

Afgelopen maand was @nielskeekstra (wij mogen Niels zeggen) de gelukkige winnaar, dus hij heeft deze maand geholpen om samen met @autoblogger en ondergetekende tot de volgende Top 3 te komen. En dat bleek best lastig, van de 14 door mij aan de overige juryleden geleverde foto’s werden door Autoblogger zes potentiële winnaars aangewezen. Best veel, voor een Top 3.

Plaats 3: Porsche 911 GT2 RS & McLaren 570S



De derde plaats gaat deze maand naar @stephenotto, die een hele gave fotoshoot deed met een Porsche 911 GT2 RS en een McLaren 570S in kleurrijke wraps. Het plaatje is geen simpele foto, maar een beeldmontage uit meerdere foto’s in combinatie met lightpainting. Erg gaaf uitgevoerd, Niels zegt er het volgende over: “Zeer professionele shoot, auto’s zijn mooi geplaatst in de foto en de nabewerking is top. Zou zo in een magazine kunnen!” Daar is Autoblogger het mee eens, maar toch is er ook wel wat aan te merken op de foto. De montage zorgt ervoor dat het geheel net niet helemaal natuurlijk oogt. Alsof je naar een screenshot uit een videogame zit te kijken. Het is verrot lastig om dit soort beelden helemaal lekker te krijgen, zo blijkt maar weer. Desondanks een zeer verdiende derde plaats voor Stephen.

Plaats 2: BMW M4 M-Performance



Dan de tweede plaats. Die gaat ook naar een bekende, namelijk @basfransencarphotography. Bas won al een aantal keren deze maandelijkse competitie en ook dit keer was hij er dichtbij. Vooral de locatie voor dit shot is briljant gekozen. Noem het vijftig tinten groen, het totale beeld is fantastisch in al zijn Hulkness. Schitterende plaat, maar nét niet speciaal genoeg om de briljante sfeer van de winnaar van deze maand te overtreffen.

Plaats 1: BMW 1M GT



En die winnaar, dat is @lenny98 geworden. Niels aan het woord: “Hier word ik nou enthousiast van. Golden hour, een dikke 1 serie M en mooie compositie. Jammer dat het raam open staat maar toch is dit voor mij de nummer 1.” Daar zijn we het verschrikkelijk mee eens. Gefeliciteerd!