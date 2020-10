Ford Transit 5.0 is de sterkste (en kan driften) - Autoblog.nl

Klinkt goed hè, Ford Transit 5.0. Maar waar staat dat eigenlijk voor?

Is de Transit 5.0 een variant voor de 5-0 (politie), of hebben ze er een vijfliter V8 in gepropt? De realiteit is een stuk minder romantisch en een stuk meer praktisch. Met deze nieuwe variant introduceert Ford een Transit met een totale voertuigmassa van 5.000 kg.

De Ford Transit 5.0 heeft daarmee een netto laadvermogen van 2.347 kg voor de gesloten bestelauto. Kies je voor de variant met een chassis cabine en open laadbak dan mag er maximaal 2.558 kg mee. Dat komt neer op 300 kg extra gewicht in vergelijking met een gewone Transit.

Om die extra kilo’s mee te kunnen zeulen is een goede aandrijflijn wel zo prettig. Met de Ford Transit 5.0 heb je een 170-pk 2.0-liter EcoBlue-dieselmotor, goed voor 405 Nm koppel. Daarnaast is de 5.0 een busje met achterwielaandrijving voor extra grip. Ford zegt dat deze sterke versie met name in trek zal zijn bij bedrijven en instanties die bedrijfswagens ombouwen en baat hebben bij meer laadvermogen. Denk aan politiebusjes en minibussen met minstens 19 zitplaatsen. Een auto waar bedrijven en instanties dus goed over na zullen denken wanneer ze een nieuwe bestelbus kopen. Standaard moet je het doen met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Een automaat met 10 verzetten is een optie.

In het persbericht heeft Ford Bedrijfswagens niet bekendgemaakt wat de meerprijs van de 5.0 gaat zijn ten opzichte van een gewone Transit.