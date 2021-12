Porsche, Lamborghini en Bentley Rotterdam opent deuren

Of opende deuren moeten we eigenlijk zeggen. Want de lockdown gooide voor CarPort Rotterdam meteen roet in het eten.

Een ietwat ongelukkig eerste weekend voor Porsche, Lamborghini en Bentley Rotterdam. De drie automerken zijn gevestigd in één groot nieuw pand aan de Spaanse Polder in Rotterdam. Dit weekend werd ook een lockdown afgekondigd en daardoor moeten de deuren noodgedwongen meteen weer gesloten worden.

CarPort Rotterdam

Gelukkig hebben we de foto’s nodig. Het voormalige Van Dijk Mercedes gebouw is compleet getransformeerd en gemoderniseerd. In totaal is er 17.500 vierkante meter aan oppervlakte, gevuld met exclusieve auto’s van de drie merken Porsche, Bentley en Lamborghini. Zowel hagelnieuwe auto’s als occasions. Dit alles is samengebracht onder de naam CarPort Rotterdam. Want naast een dealer, moet dit ook een hub worden waar liefhebbers en klanten elkaar kunnen ontmoeten. Het is dus meer dan een glazen paleis met enkel gevulde auto’s.

Voor Porsche Centrum Rotterdam is het een verhuizing. De dealer was al actief in de Maasstad. Bentley en Lamborghini zijn wel nieuw en bedienen zo een nieuw gebied. Scheelt weer een ritje naar bijvoorbeeld Leusden of Maastricht, waar andere dealers van bijvoorbeeld Bentley zitten.

In het grote atrium loop je de Porsche Platz binnen. Dit is een ontmoetingsplaats voor de Porsche-community. Er zijn speciale ruimtes ingericht voor de 911 en de Taycan, Porsche Classic, Approved, Exclusive, E-performance, Tequipment en Motorsport. Kortom, of je nu een nieuwe 911 of een fietsendrager voor je Taycan zoekt. Porsche Rotterdam heeft dit allemaal samengebracht onder één dak.

Wandel je bij CarPort Rotterdam de showroom van Bentley in, dan kom je weer in een heel ander wereld. Ze hebben voor het Britse merk echt een eigen thema neergezet. Klanten kunnen samen met de verkoper gaan zitten om aan de hand van een uitgebreide configurator een nieuwe auto samen te stellen. Bij Lamborghini is de focus juist gelegd op hightech technologie. Vanaf de snelweg zijn de auto’s door het vele glaswerk eenvoudig te spotten. Een aanwinst voor Rotterdam!

Fotocredit: Ansho Bijlmakers