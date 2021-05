Kilometerheffing is voordeliger voor meeste automobilisten - Autoblog.nl

Kijk, dat horen we graag: kilometerheffing wordt voordeliger voor de meeste automobilisten. Laat maar komen!

Het is een idee wat al een tijdje op de loer ligt: kilometerheffing. Momenteel betalen we allemaal netjes onze wegenbelasting, maar dat is een beetje zwart-wit. Het verschilt wel per auto, maar iemand die met auto X elke dag 100 kilometer rijdt, zal evenveel betalen als iemand die maar één keer per maand 10 kilometer rijdt in diezelfde auto X. Nou wordt er nog wel eens beweerd dat accijnzen over benzine ook een soort kilometerheffing zijn, maar het moet in de wegenbelasting ook te merken zijn.

Autobelastingplan

Dat laatste wordt bevestigd door Bovag-voorzitter Han ten Broeke in de BNR Nationale Autoshow. “In Nederland rijden we gemiddeld 13.000 kilometer. Er is een klein aantal mensen dat veel meer rijdt, voornamelijk zakelijke rijders. Momenteel betaalt iedereen hetzelfde via de wegenbelasting of je nou 60.000, 80.000, 6.000 of 8.000 kilometer rijdt. Dat is unfair. Het is niet uit te leggen.” Geluiden waarbij je zeker weet dat kilometerheffing dé oplossing lijkt volgens Bovag, die één van de initiatiefnemers is van het Autobelastingplan 2022-2030. Dat plan werd dan ook aangeboden aan de regering.

Duur?

De kilometerprijs voor een kilometerheffing wordt dus verbonden aan het aantal kilometers wat je rijdt én de CO2-uitstoot van je auto. Het moet dus met een kilometerheffing nog steeds voordeliger worden om je uitstoot te verlagen. Toch bestaat er een kans dat het duur kan uitpakken voor sommige bestuurders en zelfs duurder dan een constante wegenbelasting.

Voordeliger

Ten Broeke verzekert echter dat het juist andersom is. Voor het gros van de bestuurders wordt een kilometerheffing voordeliger. In Nederland rijdt men gemiddeld 13.000 kilometer per jaar en slechts een paar uitschieters zitten daar boven, met name zakelijke rijders. De mensen met dat jaargemiddelde van 13.000 km gaan er dus in theorie op vooruit. Hoezee!

Bedrag onbekend

Kilometerheffing voordeliger voor de meesten en belangrijker: een eerlijker systeem. Volgens Ten Broeke en het belastingplan moet de invoering zo’n 8,5 jaar gaan duren. Over een mogelijke prijs per kilometer doet Ten Broeke nog geen uitspraken. ‘Ik ga me daar niet over uitlaten. Elk bedrag dat ik noem, wordt nieuws op zichzelf. We maken die fout niet nog een keer’. Fair enough.