Man parkeert bestelbus op linkerbaan van de A1 en rent over snelweg

De man had goede bedoelingen.

Zolang de autoloze zondagen niet terugkomen, is het als burger niet de bedoeling dat je wandelingen maakt over de linkerrijstrook op de snelweg. Toch spotte de camera van Rijkswaterstaat gisterochtend een man die zijn bestelbusje parkeerde op dat deel van de A1 bij Apeldoorn. De man had er echter een prima reden voor.

Op het gedeelte van de snelweg lagen grote stukken zeil. Kennelijk heeft de busjesbestuurder de noodzaak gevoeld om de wegbeheerder een handje te helpen en het zeil te verwijderen van de rijbaan. En wat denk je? Er kan nog geen bedankje vanaf bij Rijkswaterstaat. Logisch ook, want dit is – ondanks de rode kruizen – levensgevaarlijk.

RWS schrijft dan ook op X: ”Deze weggebruiker bij Apeldoorn (#A1) handelde uiteraard met de beste bedoelingen. Toch raden we af om zelf voorwerpen van de weg te halen. We waren al onderweg en rode kruisen alleen zijn geen veiligheidsgarantie. Kom je zelf een gevaarlijke situatie tegen? Bel dan de politie.”

Grappend nodigt Rijkswaterstaat nog wel de man uit voor een sollicitatiegesprek op de functie weginspecteur. De man heeft overigens geen boete gekregen, maar RWS wil dit wel als voorbeeld stellen: doe dit vooral niet na! Rijkswaterstaat: ”Wij laten alleen zien dat zelf voorwerpen van de snelweg halen niet zonder risico is en dat wij het afraden (maar dat het met de beste bedoelingen gedaan wordt) Een bekeuring zullen wij hier niet voor uitschrijven.”

Rode kruizen in Nederland

Inderdaad, dat rode kruizen geen garantie zijn voor een lege rijstrook, weten we al langer. Geregeld lezen we over rode kruizen die genegeerd worden. Daarom opperde verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen van XTNT ook het plan om het rijbewijs in te nemen van weggebruikers die doorrijden onder een rood kruis.