Nieuw merk in Nederland werkt aan productieversie van supercar en deze dikke stationwagon

BMW, Audi, Porsche: maak jullie borsten maar nat.

Met al die nieuwe merken die vanuit Azië naar hier komen, zien ook wij af en toe door de bomen het bos niet meer. Gelukkig staan er ook bekende namen op om een comeback te maken in Nederland. Eén van die merken is Genesis. Het luxebroertje van Hyundai heeft sinds kort weer wat Nederlandse dealers en heeft grote plannen voor de nabije toekomst.

José Muñoz, president en CEO van Hyundai Motor Group (HMG), en ontwerplegende die nu voor het Zuid-Koreaanse merk aan de slag gaat, Luc Donckerwolke, praten je bij. Muñoz begint bijvoorbeeld sterk. Je moet Genesis niet zien als een soort Stellantis-submerk van Hyundai.

De strategie om platformen te delen ten behoeve van geldbesparingen gaat bij Genesis minder op. Alleen de elektrische GV60 staat op een gedeelde basis. Verder zijn zijn de platformen, technologie en prestaties anders dan bij welke Hyundai N of Kia GT dan ook.

Supercar komt eraan

Goed, nu heb je een beetje een beeld van hoe Genesis het gaat aanpakken. Wat komt hier dan uit voort? Voorlopig alleen een hele lading aan conceptauto’s. Leuk allemaal, maar pas echt vet als ze ook in productie gaan. En laat Genesis daar nu net mee bezig zijn. De productiesupercar wordt bijvoorbeeld een evolutie van het Magma GT-concept.

Genesis werkt naar eigen zeggen al aan voorbereidend technisch werk om zo vóór 2030 de markt op te kunnen met de Magma GT. Eerst moet er nog wat aan het ontwerp gebeuren, vindt Luc Donckerwolke. ”Ik vind het een beetje te veilig. Ik wil dat de productieversie meer de gemoederen verdeelt”, zegt hij. Van mij mag Donckerwolke hierbij wel wat inspiratie nemen van de beeldschone Genesis Essentia.

Ook de aandrijflijn is nog onbekend. Online suggereren ‘experts’ dat de Magma GT een aluminium monocoque chassis krijgt en mogelijk wordt aangedreven door een 3,2-liter V8-turbomotor, afgeleid van de motor van de Genesis GMR-001 WEC-hypercar. Op deze speculaties gaan Donckerwolke en Muñoz helaas niet in. Het merk heeft nog een 1.115 pk sterke V8 liggen, dus ik zou zeggen: zoek niet verder.

Lange levensduur door 911-tactiek

Volgens Donckerwolke wordt de Magma GT geen eenmalige sportauto die even in productie is en dan weer van het toneel verdwijnt. De ontwerper zet een toekomst voor zich waarin de GT minimaal veertien jaar meegaat door constant nieuwe versies te introduceren. ”Je brengt de basisversie uit, dan een S, een GT3 en een roadster. Vervolgens geef je de auto een grote facelift halverwege zijn levenscyclus en doe je het opnieuw. Zo moeilijk is het niet”, zegt hij.

Dikke station kan er ook echt komen!

En die dikke RS6-concurrent die ik helemaal bovenaan het artikel liet zien, is daar nog nieuws over? Jazeker! Donckerwolke wil namelijk een soort divers mogelijk aanbod hebben binnen Genesis. Daar hoort de Wingback-stationwagon ook bij. Sterker nog, op korte termijn zelfs.

Volgens de ontwerpkoning is deze conceptauto ”zeer snel te produceren met een minimale investering vooraf”. Tevens moet er van elke Genesis die er komt, een Magma-versie zijn. Dus ook de G90 Wingback moet een absolute Magma-topversie krijgen zodra de productieversie hier is.

Genesis moet met de grote jongens meedoen

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is om de liefhebbers te overtuigen, heeft Genesis nog een konijn uit de hoge hoed. Het doel om volledig te elektrificeren is ook bij Genesis bij het grof vuil neergezet. Nee, het merk wil nu van ieder model tenminste één hybride versie bouwen.

Zodoende moet Genesis werken aan een nieuw imperium. Tegen 2030 – over vier jaar al dus – moet de verkoop groeien van 225.000 nu naar 330.000 auto’s. Noord-Amerika blijft de hoofdmarkt, maar ook hier in Europa (waaronder Nederland dus) moet de verkoop met 650 procent gaan stijgen. Met productieversies van de Magma GT en G90 Wingback kan dat zomaar eens gaan lukken.

Bron: CAR Magazine