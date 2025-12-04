Totaalmalloot leert op A10 wat rood kruis betekent

Want kennelijk is het voor veel mensen nog steeds optioneel om een rood kruis op de matrixborden te volgen…

We besteden er wel vaker aandacht aan op Autoblog: rode kruizen boven de weg. We hebben in Nederland een mooi systeem met matrixborden wat er voor zorgt dat onze dappere weginspecteurs en hulpverleners een rijbaan makkelijk kunnen laten afkruizen.

Dat is voor de eigen veiligheid, voor de veiligheid van de weggebruikers of voor de veiligheid van mensen die werken aan de weg. Zo’n rood kruis staat er niet voor niets. Er is altijd iets aan de hand.

Negeren

Gek genoeg zit er kennelijk ook iets in onze volksaard wat er voor zorgt dat we altijd eerst willen weten waarom… Waarom staat er een rood kruis? Ik moet alleen even daar nog… Het is een soort epidemie. Een duidelijker symbool dan een rood kruis kan er eigenlijk niet zijn om te communiceren: HIER NIET!

Zo was daar ook gisterenavond rond 22.30 uur een totaalmalloot op de ringweg A10 die rond het reservaat 020 reed en glashard een rood kruis negeerde. Gevaarlijk, want er waren een paar wegwerkers keihard aan het werk om de weg beter te maken.

De automobilist wist het allemaal beter en reed stug onder meerdere rode kruizen door alvorens zijn auto vakkundig op een pijlwagen te knallen. Niet alleen de pijlwagen kan het niet navertellen, ook de auto van de totaalmalloot ligt in puinpoeier. De bestuurder trouwens ook, die ligt in het ziekenhuis.

Leer het nou eens

Het lijkt een uitzondering dit verhaal, maar wees maar eens eerlijk. Als je rond rijdt op onze snelwegen, hoe vaak zie iemand nog even een stukje asfalt onder zo’n rood kruis meepakken? Kan nog net? Toch?

Het antwoord is NEE. Het is net als met die mobiel in je hand. Ik kan wel even een klein appje sturen. NEE. De wegwerkers kwamen nu met de schrik vrij en alleen de bestuurder heeft zijn onoplettendheid en/of eigenwijsheid moeten bekopen met een tot schroot gereduceerde auto en een verblijf in het ziekenhuis.

Maar onthou nou gewoon, een rood kruis staat er niet voor nix. En die pijlwagens kunnen er ook niets aan doen.

Headerfoto: Rijkswaterstaat

Foto: Rwsverkeersinfo.nl