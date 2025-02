Rood kruis negeren? ”Rijbewijs inleveren!”

De boete voor het negeren van een rood kruis moet volgens een verkeerspsycholoog veel harder aankomen.

Tot nu toe lijkt de campagne #nietvoorniX van Rijkswaterstaat nog weinig effect te hebben. Weggebruikers blijven stug onder rode kruizen door rijden. Waar de politie en weginspecteurs in 2023 nog 8.153 boetes uitschreven, waren dat er in 2024 ongeveer 8.300. Hoog tijd voor een andere aanpak!

Daar wordt al aan gewerkt. Sinds 1 februari dit jaar is de boete voor het negeren van een rood kruis verhoogd van € 250 naar € 290 exclusief administratiekosten. Maar ook dit zorgt nog voor weinig verandering. Twee dagen na de regelwijziging werden 100 automobilisten (!) op de A15 bij Ridderkerk beboet voor het negeren van de rode kruizen. Intussen blijven er meer voertuigen op botsabsorbers en pijlwagens knallen.

Een nog zwaardere boete nodig

Die 40 euro extra lijkt dus niets uit te halen. Volgens een expert zou de straf ook geen geldboete moeten zijn, maar het vorderen van het rijbewijs. Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen van XTNT tegen BNR. Hij denkt dat de meeste mensen er bewust voor kiezen om onder een rood kruis door te rijden. ”Juist dat is levensgevaarlijk”, meent Tertoolen.

Hij vervolgt: ”Je bent ontzettend asociaal bezig, want je brengt mensen in gevaar. En niet zo’n beetje ook.” Volgens Tertoolen zorgt een geldboete er niet voor dan bestuurders hun rijgedrag gaan veranderen. ”Een andere manier van straffen is wel een optie, bijvoorbeeld door het rijbewijs af te pakken. Het zijn echt levensgevaarlijke dingen, je brengt mensen heel bewust in gevaar, dus het zou logisch zijn om zwaarder te straffen”, zegt de verkeerspsycholoog.

Verbinden met andere overtredingen

Er zijn meer verkeersovertredingen die levensgevaarlijk zijn, zoals zonder gordel rijden. Daar staat een boete op van ‘maar’ € 190. Het OM zou de regel ook kunnen koppelen aan een bestaande verkeersregel. Bijvoorbeeld het negeren van een stopteken. Je kunt makkelijk beargumenteren dat een rood kruis een verkapt stopteken is. Hier staat een boete van € 460 tegenover. Dezelfde boete krijg je voor het niet opvolgen van aanwijzingen van een bevoegd ambtenaar. Een ambtenaar heeft immers het rode kruis ingeschakeld.

Maar ook zonder zwaardere straf moet het aantal roodkruisrijders toch omlaag kunnen? Dan belanden er ook minder verpieterde 911’jes op de veiling.

Foto: Rijkswaterstaat