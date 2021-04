Man parkeert Maserati op wel heel bijzondere plek - Autoblog.nl

Lekker krap geparkeerd, maar de parkeeractie van de Maserati Levante was onbedoeld na een achtervolging.

Als je een stopteken krijgt dien je te stoppen. Je verwacht het niet. Toch zijn er nog altijd figuren die denken dat het dan een goed idee is om het gaspedaal te vloeren. Die pogingen om te ontsnappen eindigen vaak niet succesvol. In het geval van deze achtervolging met een Maserati leverde het de bestuurder zelfs hoofdpijn op.

Maserati achtervolging in Oakland

Een man in deze witte Maserati Levante kreeg op de snelweg een stopteken van een politieagent. In plaats van stoppen, ging de man er met de Italiaanse SUV vandoor. De politie zette de achtervolging met snelheden van meer dan 160 km/u. Voor ons Europeanen klinkt dat laatste dan weer niet zo spectaculair, maar in de U S of A is dat keihard.

In een poging een afrit te nemen ging het mis. De achtervolging van de Maserati kwam ten einde toen de bestuurder de afrit met een veel te hoge snelheid nam. Hij verloor de macht over het stuur en parkeerde de SUV onder de snelweg. De schade is enorm en wonder boven wonder raakte de man niet zwaargewond bij de crash. Politieagenten konden de man arresteren. Hij werd met pijnklachten later afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege. De man kan de nodige aanklachten tegemoet zien van de politie in Oakland, Californië. Daarnaast heeft de bestuurder thuis ook nog wat uit te leggen. De Levante leende hij van zijn vriendin. (via SFgate)

Fotocredit: CHP Oakland via Instagram