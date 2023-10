Man rijdt F-Type in de sloot en gaat er vandoor

Zomaar dingen in de sloot dumpen is niet zo netjes. Helemaal niet als het een Jaguar F-Type is.

Stel: je loopt midden in de nacht door het pittoreske Beesd. Dan komt er opeens een Jaguar F-Type aanrijden, die in de sloot belandt. Vervolgens klimt de bestuurder uit de auto en gaat ‘ie er vandoor. Dan sta je toch even raar te kijken. Dat is precies wat er vannacht gebeurde.

Dit incident vond vannacht plaats om tien voor één in het Gelderse Beesd. Ondanks het late tijdstip waren er toch getuigen. Die zagen hoe de Jaguar van de rotonde afkwam en vervolgens pardoes de sloot naast de Parkweg in reed. Hoe en met welke snelheid dit gebeurde vermeldt de historie niet.

De bestuurder was in ieder geval ongedeerd, want die kon zelf uit de auto klauteren en vervolgens het hazenpad kiezen. Het lijkt erop dat de beste man geen zuiver geweten had óf niet helemaal helder was, maar dat is pure speculatie.

De brandweer heeft het zekere voor het onzekere genomen en nog gekeken of er niet ergens iemand in de sloot lag. Maar dat bleek niet het geval, dus de bestuurder is ‘m inderdaad gepeerd.

Het betreft overigens een Jaguar F-Type V6, zoals de kenners natuurlijk al lang hadden gezien. De blikschade aan de auto lijkt minimaal als we de foto’s zo bekijken, dus met een goede wasbeurt ziet deze auto er weer pico pello uit. En dan maar hopen dat de waterschade meevalt.

Foto’s: Marco van Deick/Persbureau Heitink