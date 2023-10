Hoera, youngtimerregeling wordt NIET afgeschaft

Het einde van de youngtimerregeling leek nabij, maar een meerderheid van de Tweede Kamer was tóch tegen.

Er gaat vooral een hoop subsidie naar EV’s en hybrides, maar toch is er anno 2023 ook nog een belastingvoordeeltje voor dikke bakken. Voorwaarde is dat het een youngtimer is en dat je ‘m op de zaak zet. De welbekende youngtimerregeling.

Helaas stond deze regeling de laatste tijd flink onder druk. Want ja, die youngtimers zijn natuurlijk niet de meest milieuvriendelijke auto’s. Het is wél heel duurzaam om in zo’n oude bak te rijden in plaats van een nieuwe te kopen, maar dat wordt makkelijk over het hoofd gezien.

Je had het misschien niet in de gaten, maar deze week was het erop of eronder voor de youngtimerregeling. De heer Omtzigt had namelijk een amendement voorgesteld wat inhield dat het voordeel voor youngtimers stapsgewijs wordt afgebouwd en in 2030 helemaal verdwijnt.

Momenteel geldt dat je voor youngtimers 35% bijtelling betaalt over de actuele marktwaarde. Omtzigt stelde voor om dit percentage volgend jaar te verhogen naar 37%, vervolgens naar 41% in 2025 en naar 45% in 2026. “Fatsoenlijk uitfaseren” noemt hij dit.

Vanaf 2030 zou de youngtimerregeling helemaal moeten vervallen. Dan wordt het pas echt vervelend, want dat betekent dat je 22% bijtelling betaald over de cataloguswaarde. En dat tikt toch aan bij een oude S-Klasse (om maar iets te noemen).

Het stapsgewijs afschaffen is een reëel voorstel, dus het zag er heel dreigend uit voor de youngtimerregeling. Maar wat blijkt? Het voorstel is met een nipte meerderheid van 79 stemmen verworpen. Onder meer de VVD (toch wel) en het CDA stemden tegen.

Het plan om de youngtimerregeling de nek om te draaien gaat dus mooi niet door. Oftewel: je kunt voorlopig nog lekker een dikke youngtimer rijden met weinig bijtelling. Doe er je voordeel mee.

Met dank aan Wouter van Embden voor de tip!

Foto: een youngtimertrio, gefotografeerd door @Row1