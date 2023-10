Autoblog Garage: BMW M2 Competition introductie

Een BMW M heeft zijn weg gevonden naar de Autoblog Garage in de vorm van een M2 Competition!

Ik begin mijn relaas maar meteen met een excuses. Want ik hoor je denken: weer een BMW in de Autoblog Garage? Ja, sorry. Op de redactie zijn we fan van lekker sturen, achterwielaandrijving en een beetje pit. Dan komt BMW vaak naar voren.

Ik heb mijn best gedaan om de diversiteit binnen de redactie hoog te houden. De Tim Hofman van de Autoblog Garage. In het verleden heb ik meerdere BMW’s gehad, maar in de afgelopen jaren had ik uitstapjes naar Mazda, Audi, Lexus en de laatste die jullie kunnen herinneren: Maserati.

Geveild

De Maserati werd recentelijk aangeboden op Collecting Cars. De online veiling verliep succesvol en een nieuwe eigenaar is gevonden! Ik kan je twee mooie dingen toezeggen. Ten eerste de auto blijft in Nederland, waardoor je de MC Stradale tegen kunt komen op de weg. Ten tweede is de Maserati in een warm nest terechtgekomen, bij een echte autoliefhebber. Hoe kan het ook anders met zo’n auto natuurlijk.

Hoe zit het met de Lexus?

In eerste instantie was ik van plan om te tokkelen in mijn Lexus. Het idee voor een leuke auto wilde ik parkeren voor na de winter. Totdat ik een appje kreeg van een oude vriend. Die had wel interesse in mijn Lexus. Tja dacht ik: waarom ook niet. En eigenlijk binnen 24 uur werd een proefrit ondernomen, de handen geschud, de centjes overgemaakt en was ik autoloos. Mijn maat reed de garage uit en ik dacht bij mijzelf: oh, nu heb ik eigenlijk geen auto meer. De spirit van Lexus blijft met de RX 500h duurtest in elk geval in leven.

Automotive problemen creëren. Daar zijn we heel goed in bij Autoblog. En stiekem vinden we dat geen straf. Marktplaats aanslingeren op zoek naar ‘de volgende’ is een soort guilty pleasure van mij. Ik was op zoek naar één goede daily driver. Een auto die zowel de Lexus (comfort) als de Maserati (fun) kon vervangen. Eigenlijk was het voor mij zo klaar als een klontje. Ga ik uitleggen.

BMW

Zes jaar geleden kocht ik mijn eerste BMW M. Een upgrade van een E90 330i waar ik vier jaar plezier aan had beleefd. Mijn eerste M was een E92 M3 met een handbak in Jerez Schwarz. Een echte droom die toen uitkwam. Heel lang heb ik de auto niet gehad. Ik had toch spijt dat ik niet voor de DCT was gegaan. Ik woonde destijds in het centrum van Rotterdam en het rijden met een handgeschakelde V8 was minder briljant dan de fantasie in mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik de auto verkocht. Maar BMW M heeft me nooit losgelaten.

Bij Autoblog hebben we de luxe positie om allerlei nieuwe auto’s te ervaren. Daardoor heb ik ook met regelmaat kunnen proeven aan de M-modellen door de jaren heen. Van de M2 tot de M3 en van de M4 tot de M8. Je leert welke zaken er echt belangrijk voor je zijn in het kiezen van een auto. En door de jaren heen ontwikkel je een bepaalde smaak voor auto’s.

Porsche?

Heel even overwoog ik een Porsche. Een 997 vond ik te oud, sorry als ik nu liefhebbers op hun teen trap. Echter is de prijs van de 991 al heel lang heel stabiel. En nog steeds begeeft de 991 zich op een prijsniveau waarvan ik persoonlijk zeg prima, maar niet voor mij. Auto’s zijn alleen maar duurder geworden, waardoor de occasionmarkt ook anders is in vergelijking met het verleden. Je kunt dan wachten tot de 991 een prijs bereikt die voor jou acceptabel is, of je koopt gewoon lekker wat anders. Ik heb -zoals je ziet- voor dat laatste gekozen.

BMW M2 Competition in de Autoblog Garage

Want hoog op mijn lijstje stond de BMW M2. En specifiek de Competition. Ik ben zo’n zeurpiet die de kenmerken van de Competition echt de meerprijs waard vind. Een M-motor (S55 van de M3/M4), beter onderstel, betere remmen, meer M-kenmerken zoals de stoelen en de spiegels. Het prijsverschil tussen een gewone M2 en de Competition was voor mij persoonlijk reden om voor laatstgenoemde te gaan.

Waarom een M2? Het is voor mij persoonlijk één van de leukste moderne compacte auto’s met toch nog praktische mogelijkheden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Alpine A110 en een Porsche 718 heeft de M2 een achterbank om vrienden mee te kunnen nemen. Hij is lekker compact voor de Nederlandse polderwegen, hij is niet te laag zodat ik bij drempels niet hoef op te passen. En in de ‘gewone’ stand is het een 2 Serie met een snaarstrak onderstel waar ik ook gewoon in kan bellen, muziek luisteren of het maken van saaie snelwegkilometers.

Een absolute toevalligheid was dat een M2 Competition te koop stond bij een autobedrijf in mijn eigen dorp. Op nota bene 5 minuten lopen van mijn woning. In de lunchpauze ben ik op een maandag eens gaan kijken. De auto bleek keurig in orde, met een kloppende onderhoudshistorie. De auto had 100 km geleden zijn beurt gehad en was klaar om te gaan. Met de proefrit voelde de auto meteen goed. Kers op de appelmoes was het feit dat het standaard uitlaatsysteem was vervangen voor een Akrapovič titanium Evo exemplaar. Die dingen kosten toch al gauw zo’n 7.000 euro (als het niet meer is). Voor mij was het simpel: laten we het doen! Bijgeleverd met de aankoop is ook de niet meer gemonteerde Akrapovič downpipe zonder katalysator. Ik ben zelf tevreden met de standaard downpipe met katalysator. Dus wellicht dat ik de Akrapovič downpipe ga verpatsen op Marktplaats. Iemand nog interesse?

Dit exemplaar

En zo had ik 48 uur na de verkoop van mijn Lexus een BMW M2 Competition in de garage staan. Het gaat hier om een uit Duitsland geïmporteerde M2C in Sapphire Black uit 2018. Waar ik de MC Stradale deelde met mijn broer, is dit echt mijn nieuwe auto voor elke dag. De auto heeft zo’n 73.000 kilometer gelopen en ik ben er van plan er zelf veel plezierige kilometers mee te maken! De specificaties en noemenswaardige opties hieronder opgesomd.

Motor: 3.0L S55B30A zes-in-lijn met twee turbo’s

Vermogen: 411 pk

Koppel: 550 Nm

0-100 km/u: 4,2 seconden

Topsnelheid: 280 km/u inclusief het M Drivers Package

Leeggewicht: 1.550 kg

Verbruik: ga ik bijhouden!

M Drivers Package

Glazen schuif/kantel dak

Stoelverwarming

M DCT Drivelogic transmissie

Stuurwielverwarming

Park distance control met camera

Harman Kardon audiossyteem

19 inch Y-Spoke 788M

Draadloze Apple CarPlay

Eerste meters

Ik ben als een kind zo blij met de M2. Echt waar. Het klinkt misschien gek als je van een Maserati GranTurismo MC Stradale komt. Maar je moet goed begrijpen dat de Italiaan een echte exoot is, dit is een comfortabele sportieve daily driver. Je hebt genoeg power in een moderne verpakking. En naar de Jumbo gaan in enige anonimiteit (want: een zwarte BMW, who cares) is ook wel lekker hoor!

Vooral zijn compacte lengte van 4,46 meter vind ik briljant. Even snel parkeren of door een krappere dorpsstraat rijden is geen issue. Ik denk dat het de ideale sportauto is voor Nederlandse omstandigheden. Meer dan genoeg vermogen (nee, geen plannen voor tuning;), een modern interieur met alle gemakken en toffe looks. Dat laatste is natuurlijk volledig subjectief. Dat begrijp jij ook wel. Ik zou het toch leuk vinden als je dat met me eens bent.

Puntje van aandacht op de korte termijn zijn de banden. De BMW staat nu op een set Michelin Pilot Super Sports zomerbanden. Met de aankomende winter is dat niet de beste compound voor koude temperaturen zullen we maar zeggen. Besef wel dat ik nog in de periode zit waarbij ik kennis maak met de auto en moet leren waar de grens van grip ligt. Dat duurt gewoon even. De komende periode ga ik op zoek naar een setje winterbanden + velgen, of eventueel all seasons. Voor de zomer overweeg ik een leuk setje velgen op de kop te tikken. Maar de huidige 19″ Y-Spoke 788M vind ik ook geweldig. Dus daar ben ik nog niet over uit.

Ok, let’s go!

Bovenstaande komt natuurlijk van een beroemde internetmeme. Maar het is wel zo. Gas op die lollie. Ik heb enorm veel zin om te rijden met mijn BMW M2 Competition en jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen! Als er nog briljante op of aanmerkingen zijn dan lees ik het natuurlijk graag in de comments. Groetjes!

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: