Autoblog advies: relatief moderne spaardiesel voor € 4.500 - Autoblog.nl

Wat als je heel veel kilometers moet maken, maar niet in een oud beestje wil komen voorrijden? Welke spaardiesel moet je dan kiezen? Team Autoblog ging op onderzoek uit!

De diesel zit een beetje in het verdomhoekje. Zeker als het gaat om nieuw verkopen. Logisch, met elektrische auto’s, downsizing en (plug-in) hybrides zijn er wat ‘alternatieven’. Maar in sommige gevallen blijft satansap onovertroffen. Natuurlijk, het is niet cool. Je moet ‘geld besparen’ en daarvoor heb je een ronkende dieseltor in het vooronder. Maar voor autoblog-lezer Stijn is het bittere noodzaak. Het is de bedoeling dat hij zijn studie, stage én werk binnenkort weer kan vervolgen. Hij heeft maar even een jaartje ‘sabbatical’ genomen en zich gespecialiseerd in het Hertog Jan-assortiment, zoals hij zelf treffend omschreef. Maar daarvoor moet hij enorm veel kilometers maken en dat is met zijn huidige auto, een Chrysler Stratus Cabrio geen goed idee. Die auto blijft voor de hobby ernaast, maar hij moet iets hebben waarmee hij binnenkort zo’n 40.000 km per jaar mee kan rijden.

Uiteraard is het budget beperkt ten opzichte van de eisen. Want Stijn heeft wel wat dingetjes waar de volgende auto aan moet voldoen. Uiteraard moet de auto niet te zwaar zijn (want hoge motorrijtuigenbelasting) en niet al te veel verbruik. Sowieso wil Stijn er zo min mogelijk onkosten aan hebben. Dat laatste wordt een uitdaging, want als je veel gaat rijden in een goedkopere auto, dan zul je altijd concessies moeten doen. Qua uitrusting is Stijn wel onverbiddelijk: een werkend airco moet erin zitten. Het liefst ook een navigatiesysteem, mooie wielen en een kek kleurtje, alhoewel hij ook wel begrijpt dat dat misschien te hoog gegrepen is.

Dit zijn de wensen en eisen van Stijn, in een tabel:

Huidige auto’s Chrysler Stratus Convertible (hobby, blijft gewoon) Koop/Lease Koop Privé/zakelijk Beide, voornamelijk voor stage Jaarkilometrage Minimaal 40.000 per jaar Budget: 4.000 tot 4.500 maximaal Reden aanschaf nieuwe auto School, stage en werk beginnen zo allemaal weer Gezinssamenstelling Totdat de kroegen weer opengaan nog steeds vrijgezel Voorkeuren Zuinig, Euro 5, airco en goedkoop in onderhoud No-go’s Nog een Chrysler. Heel veel km’s en hoge onderhoudskosten.

Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Comfortline

€ 4.250

175.000 km

2012

Er is een periode geweest dat het hele land vol leek te staan met deze kleine vermeende spaarwondertjes. De Polo is de ultieme voordelige spaardiesel en heeft een paar voor- en nadelen. We beginnen positief met de Volkswagen. Het is een volwassen auto om langere afstanden mee af te leggen. Het onderstel is absoluut niet sportief afgestemd, maar is lekker snelweg-soepel. Het interieur is niet zo fraai als andere Polo’s (de BlueMotion kreeg hardere plastics), maar het geheel steekt goed in elkaar.

Ook is het nog altijd een fris model om te zien. Onderdelen kun je overal scoren. Het nadeel is het karakter van de driecilinder. Eenmaal warm op snelheid is het nog te doen, maar het ding klinkt voor geen meter, trilt als een malle is niet eens zo gek zuinig. De vijfbak heeft te lange overbrengingen, waardoor alle tekortkomingen van het blokje uitvergroot worden. Een 1.6 TDI met zesbak is de betere optie, maar is niet te vinden in het budget met een lage kilometerstand. Altijd checken: ons Volkswagen Polo 6R-aankoopadvies!

Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Dynamic (199)

€ 3.850

140.000 km

2011

Ja hoor, daar is ‘ie weer: de Fiat Punto! Ditmaal in Evo-trim. Dat betekent overigens gewoon facelift, het is niet een snellere versie. De Punto heeft een minder volwassen interieur dan de Polo. Ook is de afwerking iets minder zorgvuldig. Wel heeft de Punto een fraaiere koets, zeker als driedeurs. Om te rijden is de Polo fijner op de snelwegen, dan de Fiat. De Punto is iets minder comfortabel, maar is iets sportiever. Het grootste voordeel van de Punto is de motor. De 1.3 motor is een veel fijnere metgezel dan de 1.2 van Volkswagen. Het is een viercilinder en dat maakt zo’n enorm verschil qua prestaties en met name het motorkarakter.

Je wordt er minder herinnerd aan het feit dat je in een voordelige spaardiesel zit. In het budget zijn ze gemakkelijk te vinden. Ook met een lage kilometerstand. Sterker nog, je vindt ze ook onder de drie mille. Het land staat er vol mee en op een handjevol studenten na is er kennelijk niet veel behoefte aan. Mocht je iets meer sjeu wensen, een Alfa Mito is technisch identiek en ook in het budget verkrijgbaar. Mocht je juist een iets serieuzere auto willen, de Opel Corsa is eveneens gelijk in technisch opzicht en ook verkrijgbaar binnen de gestelde kaders. Het Fiat Punto aankoopadvies vind je hier.

Citroen DS 3 1.6 e-HDi So Chic

€ 4.450

195.000 km

2011

Als je vol op chic wil gaan qua moderne spaardiesel, moet je een auto hebben die ‘chic’ in de naam heeft. De Citroen DS3 is in principe een luxe C3, alhoewel dat kort door de bocht is. De DS3 is een driedeurs met een aanzienlijk lagere zitpositie. Ook is het koetswerk en interieur compleet anders. Alleen het elektronica, platform, motor en transmissie komen overeen. Logisch dat Citroen er een eigen merk van heeft gemaakt. Dat de DS3 is een uiterst fijne metgezel.

Het chassis is aanzienlijk verfijnder ten opzichte van de Polo of Punto. Iets meer comfort, zonder aan scherpe in te boeten (voor zo ver er sprake van is, uiteraard). In het budget met de eisen zijn ze eigenlijk nét te prijzig. Dus moet je het doen met een exemplaar met meer kilometers. Ook zijn er voldoende aandachtspunten, getuige ons Citroen DS3-aankoopadvies. Maar onthoud: het ziet er goed uit, motortje is erg prettig en het rijdt voor wat het is uit de kunst. Ook wat waard.

Renault Clio 1.5 dCi

€ 3.999

160.000 km

2012

Ook Renault had dus gewoon een echte spaardiesel. Dat was de Twingo met deze motor. Die kun je overigens ook overwegen. Die lichte hatchback heeft als voordeel dat ‘ie best wel vlot is. Als je het blok een beetje kietelt, heb je er zelfs een leuke sleeper aan! Echter, wij raden de Clio aan. In het budget kun je kiezen uit late exemplaren van de derde generatie.

Net als de Polo is het een fijn rijdende auto op de snelweg. Het typisch Frans soepele chassis is overigens wel iets leuker dan de VW op een bochtige binnenweg. De 1.5 is voor zijn soort redelijke gemanierd (alles is relatief). Het nadeel is dat ze een stuk zeldzamer zijn. Waarschijnlijk viel ‘ie net buiten de bijtellingsvoordeel-grens. Het voordeel is dat de auto behoorlijk compleet is uitgerust én relatief vrij van kinderziekten. Er zijn wel wat aandachtspunten (check hier het Renault Clio aankoopadvies), maar het is te overzien.

Suzuki Swift 1.3 DDiS

€ 3.900

95.000 km

2011

Huh, heeft Suzuki nog zo recent dieseltjes gebouwd? Eh, ja en nee. Er waren Suzuki’s met dieselmotor, maar zoals wel vaker werden deze elders ingekocht. De 1.3 DDiS heeft als motorcode ‘D13A’, maar is stiekem gewoon de 1.3 MultiJet van Fiat. In vergelijking met met van de de Polo is de Swift echt een stuk minder volwassen. Het is blikkeriger aan boord, je zit meer op de bok en de isolatie is minder goed voor elkaar. Daar staat tegenover dat de Swift er aanzienlijk leuker uitziet. Ook is de Swift iets sportiever en lichtvoetiger. Oh, en getuige het Suzuki Swift aankoopadvies erg betrouwbaar.

Het grootste nadeel is de zoektocht, want als spaardiesels zijn ze heel erg mondjesmaat verkocht. Ook in Nederland zijn ze sporadisch geleverd. Het handjevol exemplaren dat wij tegenkwamen, was allemaal import. Op papier is de Swift diesel niet superzuinig, maar op asfalt scoort de Swift uitstekend. Met een gewicht van iets meer dan 1.000 kg en een koppel van bijna 200 Nm hoeft het motortje niet hard te werken.

Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic

€ 3.944

130.000 km

2012

Voor de jonge student is de Fiesta de leukst rijdende auto en dus de beste keuze, toch? Ja en nee. Strikt genomen heeft de Fiesta de fijnste besturing en het meest sportieve onderstel in de klasse van relatief moderne spaardiesels. Het probleem is een beetje dat je waarschijnlijk daar niet veel plezier aan gaat beleven. De Fiesta is niet zozeer zeer oncomfortabel, maar duidelijk wat straffer dan de rest. De ECOnetic-uitvoeringen (zo heet een spaardiesel bij Ford) zijn minder eenvoudig te vinden in het budget en de meeste zijn vrij standaard uitgevoerd.

Dat is op zich niet direct een ramp, maar de ambiance in de Ford is niet echt luxueus Het interieur wordt ook niet heel erg fraai oud. Dat geldt overigens niet voor het uiterlijk. Sterker nog, het huidige model lijkt er vrij veel op, alleen heeft deze ‘oude’ de hoge achterlichten. In dit geval zouden we zeggen: ga er even een proefritje mee maken om te kijken wat je ervan vindt. Het kan ook zijn dat je de sportieve rijeigenschappen juist prettig vindt. Ook even bekijken, het Ford Fiesta aankoopadvies. Er zijn wel wat puntjes waar je op moet letten, zeker met de diesel.

Yolo: Mercedes-Benz C200 CDI (W203)

€ 3.500

2002

150.000 km

Tja, waarom zou je jezelf te kort doen met een karige spaardiesel? Natuurlijk, zo’n kleine diesel heeft zijn voordelen. Maar zo’n auto koop je voor de lange stukken. Waarom dan niet een Mercedes-Benz? Die zijn in alle opzichten gemaakt voor veel kilometers. Tip: ga voor de meest basale C-Klasse met alleen airco. Dan kan er ook niet veel aan kapot gaan. Natuurlijk, het verbruik ligt iets hoger, maar eenmaal op snelheid valt het verschil mee.

Het staat niet in relatie tot het extra comfort en rust aan boord. In het budget zijn enkele exemplaren te vinden met lage kilometers. Dat is allemaal Duitse import, dus check even goed alle papieren en of de staat strookt met de geadverteerde kilometerstand. Een andere topper in dit segment is de Audi A4 1.9 TDI van de B6-generatie. Het enige nadeel is dat je Utrecht niet in mag met de auto. Maar ja, de domstad inrijden met een auto doe je sowieso niet voor je plezier. Wel even op letten: het onderhoud is duurder en check even ons Mercedes C-Klasse W203-aankoopadvies. En controleer extra goed op roest.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!