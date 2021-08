Parkeer HIER je Skoda voor 5.000.000 euro

Ja, joh. Parkeer hier je Skoda voor een monsterlijk bedrag.

Af en toe maken we weleens die lijstjes. Wat zou je kopen voor een bepaald bedrag? Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kun je gaan segmenteren. Als je drie auto’s moet kopen van 50.000 euro, moet je even secuurder te werk gaan dan wanneer het gaat om voor een supercar van een miljoen.

De categorie voor vandaag is 5.000.000 euro. 5 miljoen euro. Wat koop je daar tegenwoordig voor? Nou, dit huis in Rotterdam bijvoorbeeld. In veel gevallen is het duidelijk waarom een huis schrikbarend duur is. Het is net nieuw, er zitten een bijzondere garage in of het is een opkomende wijk. Ofzo. Maar in dit geval lijkt dat mee te vallen. Het is een keurig vrijstaand pand in Hillegersberg, het enige gedeelte van Rotterdam waar je de Feijenoord-support wat minder duidelijk kunt herkennen.

Klootwijk

Nu is het leven in Hillegersberg een genoegen. Brood haal je bij Bakkerij Klootwijk en de beste ham en kaas haal je bij het Kaasboertje. Zo kun je toch nog chique een tosti eten, want meer geld heb je namelijk niet over. Dit huis kost namelijk precies 5.000.000 plus kosten koper. Kortom, mocht je in de vermogende positie zijn een dergelijk pand te kunnen kopen, is het geld ook in een keer op en zul je op een houtje moeten bijten.

Parkeer hier je Skoda

Dat verklaart ook de relatief compacte garage. Bij een pand van 5 miljoen euro denk je aan een parkeerkelder voor 10 auto’s (net als in GTA V zeg maar). Echter, in dit geval is er een modale garage die op dit moment gevuld is met één Skoda Kodiaq. De Skoda Kodiaq is ongeveer de automobiele tegenpool van het huis: veel waar voor weinig geld.

Gelukkig weet onze hoofdredacteur, tevens motormuis en erkend Rotterdam-kenner te melden dat het om locatie, locatie, locatie gaat. Dus je zit te badderen in een badkamer van 30 jaar oud, maar wel op een toplocatie. Dat dan weer wel.

Interesse? Het huis check je hier op Funda!