Man wordt gereanimeerd, steelt politieauto

Stank voor dank.

In het immer gezellige Columbus, Ohio heeft zich wederom een guitig tafereel afgespeeld. De lokale hermandad kreeg een melding dat een 25-jarige landgenoot wel wat hulp kon gebruiken. Toen de plichtsgetrouwe ambtenaren aankwamen op de plek van bestemming, bleek daar niks aan gelogen te zijn. Wat ze aantroffen was namelijk een drugsgebruiker die gereanimeerd moest worden. Daarna werd de man in een ambulance gehesen.

Je zou zeggen dat zo’n near life experience een persoon even aan het denken zet en dankbaar maakt voor het feit dat ‘ie nog leeft. Maar in dit geval was daar geen sprake van. Of misschien ook wel, maar dan heeft het sujet in kwestie wel een rare manier om het te laten blijken. Terwijl de donutvreters namelijk de papierwinkel aan het bijwerken waren, zag Snuifje namelijk zijn kans schoon om te ontvluchten aan de veilige omgeving van de ambulance en de patrouillewagen van de popo te ontvreemden.

Een paar kilometer verderop is de onverlaat vervolgens gecrasht, maar vervolgens is hij wel te voet ontvlucht aan de lange arm. Mis je dus wat spanning in je leven, weet je nu wat je te doen staat. (via apnews)