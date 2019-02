Red Bull: “Gridstraf of twee voor extra motoren is oké”

Die stok dat zijn wij, de lat die bepaal jij.

Jezelf ontwikkelen is extreem belangrijk dezer dagen. Elke dag is een nieuwe kans om meer skills te vergaren, zowel op het professionele als persoonlijke vlak. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe taal leren, naar de sportschool gaan om een fitb0i te worden, of innerlijke rust vinden door een cursus mindfullness te volgen. Christian Horner is een man die dit principe duidelijk ook onderschrijft. Waar hij in het verleden namelijk snoeihard was richting zijn motorleverancier(s), kiest hij nu voor de zachte approach. Live and learn.

Afgelopen week vergeleek Max’ teambaas werken met Honda al als een ‘eerste klas ticket‘. Deze mooie woorden kon je ook direct uitleggen als de zoveelste sneer naar voormalig motorenpartner Renault. De Fransen kunnen kennelijk beter vergeleken worden met een galgenmaal eten terwijl je voor de zesde keer Ratatouille kijkt en een bloedprop zich ontwikkelt in je onderste ledenmaten door het gebrek aan beenruimte. Enfin, over de goed gedocumenteerde gecompliceerde relatie tussen Red Bull en Renault hoeven we het verder niet te hebben. Het volstaat om te zeggen dat Mercedes ooit claimde dat het Red Bull geen motoren wilde leveren, omdat het niet zat te wachten om op enig moment potentieel dezelfde bak kritiek over zich heen te krijgen als Renault.

Of dat laatste nu waar is of niet, vooralsnog lijkt het alsof Horner geleerd heeft van zijn ‘fouten’. Sterker nog, bij Motorsport-Total laat de Brit zelfs optekenen dat een aantal gridstraffen incasseren komend seizoen op zich wel acceptabel zou zijn:

We zien het liefst een constante evolutie, ook als dat betekent dat we enkele gridstraffen op de koop toe moeten nemen. We hebben vorig jaar immers gezien dat de invloed daarvan op bepaalde circuits minimaal is.

Horner refereert daarmee aan enkele races waarbij Max en Daniel startten vanaf de staart van de grid en uiteindelijk toch weer in de buurt kwamen van hun ‘natuurlijke’ posities in de race. Maar daarbij moeten we aantekenen dat het verschil tussen de beste drie teams en de rest vorig jaar enorm groot was. Rijdend in de RB14 was, mits alles heel bleef, P6 daarmee eigenlijk altijd een zekerheidje. Of dat dit seizoen weer het geval zal zijn valt te bezien. Andere teams, zoals bijvoorbeeld Renault, zal er veel aan gelegen zijn om dit te voorkomen. Eens kijken hoe lang Horners zen-approach dan standhoudt…