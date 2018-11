Coglione! Gronings ochtendrood is een Ferrari in de sloot

Vroaaaaar!

November niggles. Na een behoorlijk prettige nazomer zijn we inmiddels in die periode van het jaar aangekomen dat het weer koud, guur en tevens fris is buiten. Dat betekent dat je kleden met extra laagjes katoen/wol/synthetische fibers en je dikke bak in de winterstalling zetten op zich geen slechte idee├źn zijn. Aan de andere kant, door het bij vlagen gladde wegdek heb je wel meer kans om af en toe een beetje te spelen met een leuke achterwielaandrijver. Dat dan weer wel. Gouden regel die daarbij geldt: het is allemaal fun en games totdat iemand een carterpan breekt op een kerb de sloot in stuitert.

Precies dat overkwam vanmiddag echter een Ferrari-rijder in Groningen. In de buurt van Knooppunt Driebond op de N7 verloor hij -afgaande op de plaatjes- de macht over het stuur van de rode raket en glibberde hij met auto en al de sloot in. Onder andere gezien de spiegels vermoeden we dat het om een als Challenge Stradale vermomde 360 (aankoopadvies) met blitse striping gaat, maar heel misschien is het een licht verswekkerde/in verval geraakte echte Strad.

De bestuurder wordt naar verluidt meegenomen naar het ziekenhuis voor wat checks, om te kijken of er meer gekneusd is dan louter zijn ego. De auto zal afgesleept worden door een berger.

Image-Credit: Dennis Venema van Venema Media