Special: Volvo S60 T5 (P24)

De ideale allround sportieve zakensedan.

Ouderwets, behouden, veilig, saai, voorspelbaar, comfortabel. Het lijkt erop alsof we je favoriete sokken, ondergoed en/of schoenen omschrijven. Van sommige producten eis je bepaalde eigenschappen. Veel producten beloven dat ook. Hetzelfde geldt voor auto’s. De automotive equivalent van de ultieme kabeltrui en/of Paul & Shark trui is natuurlijk Volvo. Het merk is express wat behouden. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maak het fijn en prettig, niet hip & happening. Compleet imaginair onderzoek wees zelfs uit dat de verkopers in de Volvo showroom zich express inspoten met spruitjesextract. Gewoon, om je dat thuis-gevoel te geven.

Het imago van Volvo was hun sterkste punt, maar ook een enorm zwak punt. Natuurlijk, dankzij de sedans en stationwagons in de jaren ’70, 80 en ’90 vergaarde het merk een fantastisch imago, mede dankzij de onverwoestbaarheid van die apparaten. Volvo’s uit die tijd waren minimaal net zo betrouwbaar als de onverzetbare Mercedes-Benzen iut die tijd. Volvo schreeuwde het alleen wat minder van de daken. Een Zweed is nu eenmaal bescheidener dan een Duitser.

Dat ultrabehoudende imago was voor heel lange tijd het grootste Unique Selling Point voor het merk. Het nadeel was alleen dat je toe was aan een Volvo. Je kreeg een gezin, je bereikte een bepaalde leeftijd en je werd op het werk gepromoveerd. Mensen in een Volvo waren oud. Heel oud. Sterker nog, met de 340/440 modellen heeft Volvo zo’n beetje heel bejaard Nederland 15 jaar langer mobiel gehouden dan wijselijk was. Mijn Oma had een 460 en de ritjes met haar staan gegraveerd als de engste en meest indrukwekkende momenten in mijn leven. En ik heb naast Sabine Schmitz in een M5 gezeten. Op de Nürburgring. Niets is enger en erger dan bij een zelfverzekerd en licht dementerend familielid in een Volvo zitten.

Volvo was in de jaren ’90 al gestart met een verjongingskuur. Dat begon met de Volvo 850, volgens de kenners. De auto zorgde binnen Volvo-gelederen voor een ware sensatie, maar de buitenwereld zag gewoon wat de Volvo 850 was: een grote, hoekige en statige auto. Net als alle andere Volvo’s. De in Nederland gebouwde S40 (sedan) en V40 (stationwagon) waren daarentegen écht een stap in de goede richting. Het Zweedse zustermodel van de Mitsubishi Carisma was een schot in de roos en zorgde daadwerkelijk voor een jonger publiek, waarvan een groot gedeelte zelfs een meetbare hartslag had.

Volvo was natuurlijk niet gek. Alle grappen over oudere klanten hadden ze al gehoord. Die ouderen brengen echter wél geld in het laatje. Leuk dat je je product richt op jonge hipsters, maar die kopen de komende 40 jaar geen nieuwe auto. Daarom had Volvo zijn kaarten verdeeld over twee kampen. Aan de ene kant een veilige en bekende Volvo: de V70. Het prototype stationwagon. Aan het recept van de verkoophit van de jaren ’90 werd niet getornd. Het concept van de uitgaande S70 daarentegen was hopeloos verouderd en kreeg geen doorgang. Voor de traditionele koper was er een S80.

De S60 was juist gericht op de succesvolle manager. De auto was was een rechtstreekse aanval op auto’s als de Audi A4, BMW 3 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse. Voor het lijnenspel was Peter Horbury verantwoordelijk. Aan de beste man zit in een Nederlands tintje. Nadat zijn carrière gestart was in Engeland (bij Chrysler) verkaste hij naar Nederland om daar te werken aan het ontwerp van de Volvo 480 ES Coupé. Peter Horbury maakte in 1992 furore met de Volvo ECC. Horbury had al snel door dat Volvo een andere richting op moest gaan en de ECC was het grote voorbeeld daarvan.

De ECC had kenmerkende Volvo lijnen, zoals de herkenbare grille en de ‘schouders’ boven het achterwiel. De invulling ervan was echter compleet anders. De lijnen waren modern, vloeiend en bijna frivool te noemen. Het geheel was echter strak genoeg om als Volvo door te kunnen gaan. Op en top Zweeds design. Van een Brit. Bij de Volvo S80 werd ervoor gekozen om het frivole ontwerp iets in te houden. Dat was vooral een moderne doch statige auto. Bij de S60 werd er meer ‘emotie’ van de ECC geïnjecteerd.

In technisch opzicht en qua marketing deed Volvo het heel erg slim. Het platform was namelijk niet alleen de basis van de S60, maar ook voor de V70, S80 en XC90. In tegenstelling tot wat weleens wordt aangenomen is dit een volwaardig Volvo-platform. Ondanks dat Ford de boel overnam rond die tijd (1999), was het platform al in gebruik voor de S80.

De Volvo S60 kwam in 2000 op de markt. Qua voorzijde was er verwantschap met de V70 te bemerken, alhoewel de snoet van de S60 wat spitser en strakker was dan bij de V70, dankzij een andere bumperpartij. De achterkant was beeldschoon en wordt te weinig geroemd. Zelden zijn er zulke perfecte C-stijlen getekend. Het is dat Mercedes er meer ruchtbaarheid aan heeft gegeven, maar dit is eigenlijk een vierdeurs coupé.

In motorisch opzicht was de S60 relatief uniek. Net als de 850, S70 en V70 was de auto enkel en alleen leverbaar met vijfcilinder lijnmotoren. Vanuit het veiligheidsoogpunt en de ruimte indeling werden deze motoren in lengte gemonteerd. De motoren brachten een heerlijke roffelend timbre voort. Een welhaast unieke ervaring.

Er waren diverse varianten leverbaar van de vijfcilinder. In Nederland begon het met de 140 pk sterke 2.4, waarvan ook een 170 pk versie was. Een stapje hoger was de 2.4 met turbo (200 pk), die eventueel kon worden voorzien van vierwielaandrijving. In sommige markten was er ook een 165 pk sterke 2.0 vijfcilinder met turbo. Dat klinkt allemaal niet spectaculair, maar dat was het wel. Schraapmotoren zijn niet iets van deze tijd, vroeger hadden we er ook mee te maken. 140 pk was een flinke instapper, zeker als je het vergelijkt met de Audi A4 1.6 (102 pk), BMW 316i (109 pk) en Mercedes-Benz C180 (129 pk).

Aanvankelijk was de leukste variant de S60 T5. Met de ‘T5’ aanduiding had Volvo al een naam gemaakt met de 850. In de S60 kreeg de 2.3 een grote turbo tot zijn beschikking, goed voor 250 pk bij 5.500 toeren. Indrukwekkender was de koppelkromme die clichématig geen koppelkromme genoemd hoeft te worden, maar een tafelberg: 330 Nm dat vrij kwam bij 2.400 toeren en paraat bleef tot 5.200 toeren.

Om nog een cliché van stal te halen: het blok was smeuiger dan een pot Calvé pindakaas op je gehemelte. Op papier was de S60 T5 vrij snel, met handbak kon je in 6,8 seconden de 100 km/u halen en doorstomen naar 250 km/u. De S60 was absoluut niet de bochtenridder die een BMW 330i wel was, maar op de snelweg was de acceleratiedrang van de S60 T5 gewoon te sterk voor De Beier.

Volvo was traditioneel een merk dat voornamelijk grossierde in benzinemotoren. De veelrijders gooiden er achteraf maar een tank in. Vreemd eigenlijk dat Volvo zo’n karige dieselhistorie heeft, het zijn immers de ideale kilometervreters. Met de S60 kon Volvo meerdere klanten bedienen. Zoals gezegd waren er diverse benzinevarianten. De 140 pk sterke vijfcilinder kon af-fabriek ook met een LPG-installiatie (Bi-Fuel) geleverd worden. Tsja, als die motoren zo goed op gas lopen en veel klanten ervoor kiezen, waarom daar niet zelf een graantje van meepikken?

De meest indrukkende motor voor de S60 was gek genoeg niet een benzinemotor, maar een diesel. Voorheen haalde Volvo zijn dieselmotoren van buitenaf. De S40 en 440 hadden dieselmotoren van Renault. De S70, V70 en S80 waren leverbaar met een 140 pk sterke 2.5 TDI van Audi origine, terwijl de aloude 740 Turbo Diesel een Volkswagen LT blok in het vooronder had liggen. Met de ‘D5’ veranderde dat. De eerste S60 D5 met het D5244T blok was een pareltje. Dankzij common-rail injectie, 2.4 liter slagvolume, vijf cilinders en een turbo was dit een van de eerste echt goed gemanierde diesels. Sterk, soepel en relatief stil.

In 2000 liet Volvo de PCC zien, PCC stond voor Performance Concept Car en was overduidelijk een hint naar een snelle Volvo. De felblauwe kleur, de enorme 19” velgen, de honingraatgrille en de twee stortkokers van uitlaten lieten niets te wensen over qua bedoelingen van deze auto. De bodykit was gedeeltelijk in een afwijkende kleur (grijs) gespoten en helaas niet al te best ouder geworden. Het ging echter niet alleen om het uiterlijk, maar vooral om de techniek: een 300 pk sterke vijfcilinder turbomotor met vierwielaandrijving. Dat beloofde veel goeds.

Het productiemodel van deze auto stond in het begin van 2003 in de showrooms. Het resultaat werd de Volvo S60 R AWD genoemd. In vergelijking met een gewone S60 was de auto veel stoerder, alhoewel het subtieler was dan de PCC. De voorbumper was dieper uitgesneden, de velgen waren eenvoudiger qua design en kleiner dan diameter bij de PCC. Linksonder prijkten twee vrij grote uitlaten, waaruit je kon afleiden dat dit een héél snelle S60 was.

De motor werd namelijk wel bijna 1 op 1 overgenomen uit de PCC. Een 2521cc grote vijfcilinder met een enorme turbo en intercooler was verantwoordelijk voor de voorwaartse drang van de auto. De motor leverde 300 pk bij 5.500 toeren en het maximum koppel van 400 Nm stond al paraat van 1.950 toeren. In combinatie met de handgeschakelde transmissie accelereerde de S60 R in 5,7 seconden naar de 100 km/u, terwijl de begrenzer op 250 km/u een einde aan de lol maakte. Het blijft immers een Volvo.

Dat hoge Volvo gehalte zagen we ook bij het onderstel. Het Four-C adaptieve dempersysteem kon zich aanpassen aan de situatie. De bestuurder kon kiezen uit Comfort, Sport en Advanced rijinstelling. De strafheid van de dempers werd daar dan op aangepast. Ook de gaspedaalrespons kon erop worden aangepast, dank zij drive-by-wire technologie. Om de ruim 1.6000 kilogram zware Volvo tot stoppen te brengen, waren Brembo remmen standaard.

In de zomer van 2004 werd de Volvo S60 voorzien van een facelift. De voorbumper was nieuw en de koplampen gemaakt van helderder glas, met een oranje clignoteur aan de zijkanten. De bumperstrips en stootstrips op de deuren waren nu in kleur meegenoten en de achterlichten waren iets roder dan voorheen. Het interieur werd ook onder handen genomen dankzij nieuwe stoelen, andere bekledingen en een aangepasten middenconsole. Het RTI navigatiesysteem was overduidelijk onder het niveau van de Duitse concurrenten, maar het optionele geluidssysteem maakte dat meer dan goed.

Voor modeljaar 2007 kreeg de auto andermaal een milde refresh. Het was een subtiele make-over om de S60 nog eventjes up-to-date te houden. Zo kreeg de S60 het nieuwe logo in de grille. Er kwamen nieuwe wielen bij en bi-xenon koplampen. Verder werd het chassis wat stijver gemaak en was de uitrusting nog iets luxer.

Op de laatste dag van maart 2009 is het over en uit voor de Volvo S60. Na een vrij lange carrière van maar liefst negen jaar word de productie van de S60 gestaakt. In Nederland was deze auto een behoorlijk succes. Er zijn dik 20.000 exemplaren van verkocht in ons kikkerlandje. Ook in Europa en in de Verenigde Staten was het een succes. Eindelijk was er een Volvo die je wilde hebben, niet eentje die je ‘nodig had’.

Het was ook het perfecte medicijn tegen Duitse Premium geldingdrang. Tijdens circuit-tests en andere dynamische beproevingen viel de S60 hopeloos door de mand. Dit was geen rijdersauto en dat wist Volvo donders goed. Ze wisten ook heel goed dat de eigenaren niet eens de buurt komen van racebaan. Je neemt Keira Knightley ook niet mee voor een aflevering Heel Holland Bakt. Daar heb je andere plannen mee. Volvo combineerde de S60 met andere eigenschappen. De stoelen waren briljant, bijna iedereen kon hier lekker in zitten. Zeer comfortabel (in tegenstelling tot veel Duitse concurrenten), maar absoluut niet zo week als een Citroen of volkomen vrij van ondersteuning.

Alle onderdelen die er toe deden (stereo, motor, stoelen, comfort) stonden op een enorm hoog niveau. Daarbij kreeg je nog een flinke bak vermogen tot je beschikking. Een basis S60 is geen crisis-instapper. Ook dat waren fijne auto’s met heerlijke stoelen en een roomboterzachte vijfpitter. Het beste was misschien nog wel de prijs. Een standaard S60 stond voor 35 mille voor de deur. Een afgeladen T5 Summum had je voor iets meer dan 50 mille. Ten opzichte van veel concurrenten was het gewoon een steengoede aanbieding.

Tegenwoordig heeft Volvo een compleet nieuwe huisstijl. Een compleet nieuwe identieteit. Volvo is niet meer dat behoudende en duffe merk van weleer. Vergeet alleen niet dat het Volvo moeite heeft gekost om aan dat nieuwe imago te komen. Die transitie heeft erg veel tijd gekost. Als Volvo destijds geen actie had ondernomen was de volledige doelgroep voor het Zweedse merk overleden wegens ouderdom. De Volvo S60 was het eerste tegengif. Daarmee is het voor Volvo zelf een belangrijkere auto geweest dan ze tot nu toe laten blijken.

Maar al dat sentimentele gedoe mag je compleet negeren. Het zijn namelijk enorm fijne auto’s om in rond te rijden. Met name die T5. Natuurlijk is zo’n S60 R sneller, maar ook zwaarder en opzichtiger. De S60 bezweek onder de concurrentie van de S4, M3 en C32 AMG, terwijl de T5 een paar troeven achter de hand had. Een uniek geluid, zeer betrouwbaar motorblok met veel power en een herkenbaar geluid, voldoende uitrusting en een tijdloos en zeer geslaagd uiterlijk. De ideale auto voor de ideale schoonzoon.