Deze BMW M4 met 708 pk is oldschool cool

Tabaksreclame op raceauto’s mag niet meer, maar dit is ook geen raceauto. Al ziet ‘ie er wel zo uit.

Roken is al lang niet meer cool natuurlijk, maar reclame voor roken kan nog wél cool zijn. Een Marlboro-livery op de juiste auto bijvoorbeeld. En met de juiste auto bedoelen we dan: een auto waarbij het een beetje historisch verantwoord is.

De BMW M4 is zo’n auto, want er is destijds geracet met BMW 2002’s en M3’s in deze befaamde rood-witte livery. De Duitse tuner Manhart grijpt daar nu op terug met de ‘MH4 GTR Marlboro’. Eindelijk een creatie van Manhart die niet zwart met goud is.

Wat je hier ziet is niet zomaar een M4 met een spoiler en een livery. Dit is in de basis namelijk een M4 DTM Champion Edition, waar er maar 200 van gemaakt zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de DTM Champion Edition uit 2016, niet te verwarren met de DTM Champion Edition uit 2014. Die was er namelijk ook.

De DTM Champion Edition beschikt standaard over hetzelfde 500 pk sterke blok als de M4 GTS, maar heeft wel iets unieks. De DTM Champion Edition maakt namelijk gebruik van waterinjectie. Deze uitvoering onderscheidt zich verder van de GTS met een andere spoiler en splitter.

De DTM Champion Edition is van zichzelf al bijzonder genoeg (zou je denken), maar Manhart heeft de auto toch onder handen genomen. Met onder meer een upgrade van de turbo en intercooler hebben ze het vermogen naar 708 pk getild. Het koppel bedraagt maar liefst 980 Nm.

De tuner heeft het uiterlijk ook nog wat extremer gemaakt, met een extra grote spoiler en een extra lipje op de splitter. De velgen zijn vervangen door 20 inch Manhart-velgen. Het zal je misschien verbazen, maar de canards op de voorbumper zijn wel gewoon origineel.

De eigenaar is kennelijk van plan om alleen op het circuit hard te rijden, want op de achterkant staat de tekst: ‘Te hard rijden kan leiden tot verlies van je rijbewijs.’ Of zou dat zijn om mensen die op de Autobahn willen racen te ontmoedigen?