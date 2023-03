Tesla-eigenaar steelt per ongeluk een identieke Tesla

De Tesla-app is reuzehandig: je kunt er niet alleen je eigen Tesla mee ontgrendelen, maar ook die van een ander.

Je kunt de gekste dingen meemaken met een Tesla, zo blijkt maar weer. Onlangs hadden we nog het opmerkelijke verhaal over loslatende sturen en nu is er weer een Canadese Tesla-eigenaar die iets heel bijzonders meemaakte.

Wat was er aan de hand? In eerste instantie niet zoveel. De beste man ontgrendelde zijn witte Tesla Model 3 – ten minste, dat dacht hij – en reed vrolijk weg. Hij zag na verloop van tijd wel dat er opeens een barst in zijn voorruit zat.

De man kreeg toch het gevoel dat er iets niet klopte, des te meer toen later ook de oplader op een andere plek bleek te liggen. Vervolgens kreeg hij berichtjes van een onbekend nummer, die informeerde of hij toevallig een Tesla reed.

De berichtjes bleken dus van de rechtmatige eigenaar van de Tesla te komen. Inderdaad: de man was er per ongeluk met iemand anders Tesla vandoor gegaan. Kennelijk stond er toevallig een andere witte Tesla Model 3 in de buurt, wat natuurlijk niet ondenkbaar is.

De grote vraag is: hoe kon dit gebeuren? En dan bedoelen we niet alleen: hoe kun je niet doorhebben dat je de verkeerde auto wegrijdt, maar vooral: hoe kun je de verkeerde auto ontgrendelen?

Daar was man zelf toch ook wel benieuwd naar. Hij heeft daarom geprobeerd via de mail in contact te komen met Tesla, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Misschien moet hij het toch maar even Twitter proberen.

De Canadees spreekt zelf van een glitch. Dat was het waarschijnlijk ook, maar de vraag is of een dergelijke glitch vaker voor kan komen. Er zijn vast wel een paar mensen die het gaan proberen, nu dit verhaal bekend is.

