GR86 Special Edition maakt Willy67 heel erg blij

Noem ‘m bij zijn eigen naam! De GR86 Special Edition is de perfecte auto voor onze Koning nu Amalia gaat studeren.

Toyota is op dit moment toch een beetje het merk voor de petrolhead. De GR Yaris is misschien wel de gaafste B-segmenter allertijden. De GR Corolla kun je krijgen zónder achterbank! Speciaal voor de liefhebbers lepelen ze namelijk een handbak in de Supra en oh ja: de GR86 is de meest pure sportcoupé op de markt. Opvallend voor een merk dat leuke auto’s jarenlang links liet liggen.

De Toyota GR86 is natuurlijk de perfecte basis om een heleboel speciale uitvoeringen van te maken. Voor vandaag hebben we de niet bijster origineel genaamde Toyota GR86 Special Edition voor je. Dat is een GR86, maar dan specialer. Alle wijzigingen moeten de petrolhead een beter gevoel geven.

Lak voor Willy67

Het meest in het oog springende detail is ten eerste de lak. Deze is speciaal bedoeld om Willy67 tevreden te houden, gekkigheid. De kleur heet ‘Solar Shift’ en is specifiek voor de Toyota GR86 Special Edition. De lak wordt gecomplementeerd met wat zwarte striping op de C-stijlen, zwarte spoiler en zwarte spiegelkappen.

Een andere opvallende feature zijn de velgen. Deze zijn helaas ook zwart, waardoor je het design niet zo goed kunt zien c.q. waarderen. Alhoewel het wel past in het thema van de auto, zouden ze misschien beter tonen in het zilver. Maar ja, je weet wat ze zeggen over ‘smaak’. Om de nieuwe wielen monteert Toyota Michelin Pilot Sport 4-banden. Om te zorgen dat Max Willy67 beter hoort thuiskomen, is er een sportuitlaat gemonteerd.

Interieur Toyota GR Special Edition

Toyota besteedt ook aandacht aan het interieur van de GR86 Special Edition. Zo zijn er namelijk diverse accenten in de kleur Solar Shift. Verder zijn er UltraSuede sportzetels, aluminium pedalen, gescheiden climate control en een stereo met acht speakers.

Daarnaast is er een badge die bevestigt dat je écht in iets bijzonders zit. Toyota gaat er namelijk maar 860 exemplaren van bouwen. Je kunt kiezen uit een automaat of – zoals het hoort bij deze auto – een handgeschakelde zesbak.

In technisch opzicht verandert er op de uitlaat niets. De 2.4 viercilinder boxermotor is goed voor 234 pk en 250 Nm. Meer dan voldoende om lol mee te hebben.

Of de GR86 Special Edition naar Nederland komt is niet bekend. Wellicht dat we hier maar even snel de GR86 in grote getale moeten kopen, voordat het te laat is. De GR86 is namelijk heel kort leverbaar in de EU.

Meer lezen? Dit zijn 10 nieuwe sportauto’s met handbak!