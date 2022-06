Is dit het lelijkste Porsche-interieur ooit?

Groen en paars leer is nog tot daar aan toe, maar dat kurk gaat toch echt te ver.

Bij fabrikanten als Ferrari en Rolls-Royce kunt je het qua interieur zo gek maken als je wil. Wens je een blauw met geel interieur? Dan kan dat gewoon. Bij Porsche doen ze echter niet aan dergelijke uitspattingen. Veel gekker dan donkerrood kun je het niet maken. Het interieur is altijd een toonbeeld van Duitse degelijkheid. Soms op het saaie af.

Het Taycan-interieur dat je hier ziet is het andere uiterste. Je kunt veel zeggen over dit interieur, maar niet dat het saai is. We zien namelijk een curieuze combinatie van groen, blauw en paars leer. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook grote delen van het interieur bekleed met corduroy en kurk. Je moet er maar op komen.

Je had waarschijnlijk al in de gaten dat dit geen Taycan is die je zo kunt bestellen. Naar groen leer, corduroy en kurk kun je lang zoeken in de configurator. Dit is dan ook een Art Car. Dit betekent dus dat Porsche iemand een vrijbrief heeft gegeven om een auto geheel naar eigen inzicht te verfraaien. Of te vernagelen.

De buitenkant van deze Taycan Art Car hebben we al eerder laten zien. Die is duidelijk geïnspireerd op de Polo Harlekin, hoewel de ontwerper daar met geen woord over rept. Inmiddels is de Art Car officieel onthuld, waardoor we ook de fascinerende binnenkant te zien krijgen. En die willen we jullie natuurlijk niet onthouden.

Het ‘meesterbrein’ achter deze creatie is Sean Wotherspoon, iemand die zich in het dagelijks leven vooral bezig houdt met het ontwerpen van sneakers. Het gebruik van corduroy schijnt een van zijn handelsmerken te zijn, dus dat verklaart waarom we dit terug zien in deze Art Car. Het staat op zich prima, alleen niet in combinatie met blauw/groen/paars leer en kurk. We zouden Sean daarom willen adviseren: schoenmaker blijf bij je leest.