Manhart Golf 8 GTI is milde heerlijkheid met A-Team striping - Autoblog.nl

De Manhart Golf 8 GTI is bijzonder subtiel te noemen. Naar Duitse begrippen althans.

Het probleem met veel tuners is dat ze niet weten waar ze moeten stoppen. Dat is overigens volkomen logisch. De eigenaren van die auto’s weten vaak ook niet wanneer ze moeten stoppen. Het is dus simpelweg een verdienmodel. Daarbij zijn demonstratieauto’s van tuners vaak volgehangen met alle modelijke accessoires.

Het is niet verplicht om alle onderdelen te bestellen. Het is meestal gewoon cherrypicking, je kiest de dingen die je leuk lijkt. Een spoiler-lipje, verlaging en andere ECU kan al een enorm verschil maken. Soms kan een tuner zichzelf ook inhouden. Een voorbeeld is deze Manhart Golf 8 GTI. Nu is Manhart een tuner die wel vaker balanceert op het randje van het smaakvolle. Meestal gaat het echter fout met de kleurstelling.

Manhart Golf 8 GTI

Ze gebruiken stickersets met gouden en rode striping, iets dat nogal snel als ‘fout’ gekenmerkt kan worden. Voor Manhart is het ideaal, want met een relatief eenvoudige modificatie heb je een heel herkenbare auto. De Manhart Golf 8 GTI heeft géén gouden stickers, enkel rode. Het geeft de auto een A-Team-esque uitstraling. Omdat Volkswagen de Golf GTI voerziet van zichzelf al rode remklauwen, bies in de grille en badges, matcht het keurig.

We beginnen met de wielen. Dat zijn 19″ ‘patta’s’ in ‘Venturi’-design. Ze zijn 8 inch breed en voorzien van 225/35 19-rubber. Voor de gelegenheid zijn ze afgewerkt in ‘Glossy Black’. Dan het onderstel. De Golf GTI is van zichzelf al een pretpakket. De standaardveren zijn vervangen door een setje van H&R Federn. Ze zijn een stukje stijver én korter. In totaal staat de Manhart Golf 8 GTI zo’n 40 millimeter lager op zijn baak.

Meer vermogen en koppel

Uiteraard heeeft de Duitse tuner ook even onder de motorkap gesleuteld. In dit geval hebben ze zich ingehouden en zich enkel bekommert om de ECU. De Manhart Golf 8 GTI is voorzien van een zogenaamde MHTronik-module. Daarmee stijgt het vermogen en koppel van 245 pk en 370 Nm naar een heel gezonde 290 pk en 425 Nm.

Uiteraard had Manhart toen moeten stoppen, maar het zijn nu eenmaal Duitse tuners. Er is een diffusor gemonteerd die nog niet eens zo heel verkeerd staat (op de rode lijntjes na, dan). Wel missplaatst is de hemelbekleding. De auto heeft nu sterrenhemel zoals diverse Rolls-Royces dat ook hebben. Om met Theo Maassen te spreken: “Kennelijk is er behoefte aan, en wie zijn zij dan om daar niet aan te voldoen?”

De onderdelen zijn binnenkort bij Manhart te bestellen. Prijzen zijn nog niet bekend.