Aandeel elektrische Toyota's in 2030 slechts 15% - Autoblog.nl

De Japanse autobouwer verwacht enorm veel elektrische auto’s te bouwen, maar nog heel veel meer op hybrides en benzine-uitvoeringen. Het aandeel aandeel elektrische Toyota’s is over 9 jaar alsnog bescheiden.

Veel automerken zetten volledig in op de elektrische auto. Diverse landen dreigen met wetten waarbij auto’s al heel snel volledig uitstootvrij moeten zijn. In veel gevallen is dat al heel erg snel: 2030 wordt in veel gevallen al genoemd. Nu is dat voor sommige kleinere landen relatief gezien haalbaar. Echter, bij Toyota denkt dat het in de VS allemaal wel mee zal vallen.

Daar is 2040 het doel, overigens. De Verenigde Staten is een van de grootste afzetmarkten voor de Japanners. Ondanks dat de de milieubewustere Josph R. Biden op dit moment met de scepter zwaait, denkt Toyota dat het niet zo’n vaart zal lopen.

Aandeel elektrische Toyota’s

In het land van de Home of the brave en Uncle Sam hebben ze iets meer de tijd, maar Toyota denkt dat hun afzet voor ZEV’s (Zero Emission Vehicle) dan alsnog heel erg laag is. Als het 2030 is, verwachten dat het aandeel elektrische Toyota’s zo’n 15% zal zijn. Dan gaat het om volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s. Dat laten Toyota weten aan Carscoops. Als het gaat om plug-in hybrides en reguliere hybrides denkt Toyota wél beter te kunnen scoren. In 2030 denkt de autobouwer daar zo’n 55% van te verkopen.

Nu kan Toyota enorm voor eigen parochie preken. Als je hun website opzoekt, zul je zien dat ze juist enorm veel hybrides in de aanbieding hebben. Goh, Toyota gokt erop dat de technieken die ze toepassen óók de technieken van de toekomst zijn.

Toyota geeft zelf aan dat er nog wel wat haken en ogen aan zitten. Ten eerste de prijzen: een elektrische auto is bijna niet gunstig aan te bieden, zeker niet als er nog een beetje marge op moet zitten. Zo wacht Volkswagen ook nog even voordat ze geld kunnen verdienen aan de ID.4 crossover.

Infrastructuur

Ten tweede is het laadnetwerk nog lang niet voldoende voor een complete omschakeling naar volledig elektrische auto’s. Het is voor veel consumenten simpelweg geen praktische optie om over te stappen. Denk aan beperkte actieradius en lange laadtijden. Toyota denkt het zelf aan te kunnen pakken op verschillende manieren. Het is een van de grote merken die waterstof omarmt, bijvoorbeeld. Met waterstof kun je sneller laden én is de range beter. Daarbij ziet Toyota nog veel meer kansen om de CO2-uitstoot te reduceren met de huidige technieken.

Dat wil overigens niet zeggen dat Toyota niets geeft om elektrificatie. Zo is de Prius een van de eerste hybrides. Daarnaast zijn Subaru en Toyota samen bezig geweest met de bZ4X (en Subaru Solterra) als resultaat. Die ‘bZ’-familie van geheel elektrische auto’s gaat uitgebreid worden naar 15 modellen.