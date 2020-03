Manhart Golf RS450 is even sterk als Audi RS4

De naam van de Manhart Golf RS450 verraadt het exacte aantal paarden. Het maakt de auto er niet minder spectaculair om.

Manhart heeft de Golf RS450 gelanceerd. Het is de eerste keer dat de Duitsers een Volkswagen onder handen nemen. Meestal gaat het om de duurdere Duitse automobiel, zoals een BMW, Mercedes-Benz of Porsche.

Tuning voor oudere auto’s

Maar nu dus een ‘Golfje’. Zoals je ziet is het een oudere Golf, namelijk de Golf van de zevende generatie. Tuners doen dit wel vaker: nieuwe spullen ontwikkelen voor een auto die langer op de markt is. Daar zijn twee redenen voor. Er zijn meer exemplaren beschikbaar op de occasionmarkt, en veel kersverse eigenaren van een jong gebruikte auto zijn ook geinteresseerd in upgrades, zeker als de fabrieksgarantie toch al is vervallen.

De tweede reden is van vrij praktische: zo’n tuner kan dan beter rekening mee houden met alle mechanische zwakke punten van een auto. Deze issues kunnen dan meteen aangepakt worden of er kan rekening mee gehouden worden.

Pre-WLTP

Terug naar de Golf RS450. Het mag dan een ouder type zijn, het is wel de Golf R. de sterkste, snelste en dikste Golf. Dus compleet met vierwielaandrijving, DSG-transmissie en 300 pk sterke EA888 motor in het vooronder. Dit specifieke exemplaar van Manhart is een pre-WLTP exemplaar, dus standaard 310 pk. Deze motoren van Volkswagen hebben vrij grote reserves, want tunen lijkt kinderspel te zijn.

450 pk

Middels een grotere turbocompressor, carbon airbox, sportuitlaat, downpipe en nieuwe ECU weet Manhart namelijk 450 pk op te wekken. Inderdaad, net zoveel als een Audi RS4. Het maximale koppel bedraagt 500 Nm. De Manhart Golf RS450 moet dus niet alleen beter accelereren, maar ook beter klinken.

Optische wijzigingen

Naast motorische upgrades, zijn er nog een paar andere wijzigingen. De Golf RS450 staat dichter op de grond dankzij veren van H&R. Daarnaast is er een spoiler lip onder de voorbumper. Verder zijn er vier flinke velgen gemonteerd en wat Manhart Golf RS450-stickers. Als je die iets te opvallende stickers weghaalt is het een decent dikke auto die er minder snel uitziet dan dat ‘ie is. Helemaal goed dus.