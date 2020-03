‘Audi R8 Green Hell nieuw topmodel voor Audi’

Het heeft er alle schijn van, dat het merk met de ringen nóg een sportlabel gaat hanteren, speciaal voor de Audi R8 Green Hell.

Bij Audi is het redelijk overzichtelijk als het gaat om sportieve labels. Er zijn reguliere modellen als de A4, TT en Q8 (bijvoorbeeld). Deze kun je sportiever maken door te kiezen voor een S-line pakket en eventueel een grotere motor. Wil je een veel sportievere auto, kies de S4, TT-S of SQ8. Is dat nog niet sportief genoeg, kun je kiezen voor het absolute topmodel in de range: RS4, TT-RS en RS-Q8.

Audi Sport

Die RS-modellen worden door Audi Sport in Neckarsulm ontwikkeld, sommige worden er ook gebouwd. De Audi R8 wordt bijvoorbeeld in Neckarsulm gebouwd. Lange tijd gingen er geruchten over een instapper met een 2.9 V6. Dat is er niet van gekomen en dat zal ook niet gebeuren. Wel komt er een model boven, dat meldt Autocar.

Hardcore

Er is namelijk een een handelsmerk gedeponeerd, namelijk Audi R8 Green Hell. De naam Green Hell komt van Jackie Stewart. Green Hell is bijnaam die de Schot gaf aan de Nürburgring in de tijd dat er nog F1 werd gereden aldaar. Volgens de Britse publicatie gaat het om een extra hardcore variant boven de Audi R8 Performance, die al 610 pk heeft.

6:44.97

Sterker nog, met de Audi R8 Green Hell zou het de bedoeling moeten zijn om het record op de Nordschleife voor personenauto’s te verbreken. Naar verluidt gaat het om een ‘uitloop-speciaaltje’ om de periode tot de nieuwe R8 (met hybride aandrijving) komt te kunnen overbruggen. Het ronderecord van de Nordschleife is 6:44.97 en staat op naam van de Lamborghini Aventador SVJ.

GT2

Hoe Audi Sport dit voor elkaar gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Men zou techniek kunnen lenen van de Audi R8 GT2 raceauto. Deze is niet alleen aanzienlijk lichter, maar diens V10 levert 640 pk. De GT2 en gewone R8 V10 Performance delen ongeveer de helft qua techniek met elkaar. Of de ultieme Audi R8 voorzien zal zijn van het befaamde quattro systeem is zeer aannemelijk, alhoewel het wel degelijk voor een behoorlijke gewichtsreductie kan zorgen. De GT2 doet het ook met enkel achterwielaandrijving.