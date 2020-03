Seat boekte uitstekende resultaten in 2019

Na een paar jaar record op record geboekt te hebben, zal het Spaanse merk in 2020 minder succesvol zijn. De Seat verkoop resultaten in 2019 waren echter uitstekend.

Voor lange tijd was Seat een betje het ondergeschoven kindje van de Volkswagen Group. Audi staat boven Volkswagen gepositioneerd, Skoda staat onder VW geplaatst. Maar waar hoorde Seat dan eigenlijk te staan?

Eigen identiteit

Seat (en diens submerk Cupra) krijgen telkens meer een eigen identiteit. Mede dankzij modellen als de nieuwe Ibiza en de gehele range aan crossovers (Arona, Ateca en Tarraco) heeft Seat een uitstekend jaar achter de rug. Seat boekte namelijk uitstekende resultaten: in 2019 werd er namelijk een winst geboekt van 346.000.000 euro. Dat is de winst na belastingen. De omzet nam met bijna 12% toe naar 11.157.000.000 euro.

574.100 Seats

Qua verkopen deden Seat en Cupra het dus uitstekend. In totaal werden er 574.100 Seats afgeleverd. Een stijging van 10,9 % ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het submerk Cupra deed het goed. In 2019 werden er namelijk 24.700 Cupra’s verkocht. Dat is een stijging van 71,8 %. Nu moet je dat laatste getal met een druppeltje sangria nemen, want het jaar ervoor (2018 dus) was Cupra maar heel even leverbaar.

2020

Voor het nieuwe jaar wilde Seat aanvankelijk doorpakken. Zowel voor Cupra als voor Seat stonden er een paar belangrijke modellen gepland. De voornaamste is natuurlijk de Leon. Daarnaast staat er een Seat Tarraco PHEV gepland. Ook de Cupra Formentor, eveneens een plug-in hybride, wordt dit jaar gelanceerd. Als klap op de vuurpijl kunnen we de Seat El-born (afbeelding onder) verwachten. Een elektrische C-segment hatchback.

Martorell

Seat had eerst nog behoorlijk ambitieuze doelen gesteld qua resultaten voor 2020. Het was eigenlijk de bedoeling om door te pakken in 2020. Dat het coronavirus invloed heeft, moge duidelijk zijn. Seat wacht daarom af wat er gebeurt, om dan daarna zo snel mogelijk weer de draad op te kunnen pakken. Op dit moment rollen er namelijk geen auto’s van de band in Martorell. Voor de context, vorig jaar liep het merendeel van alle Seats (500.000 stuks) in Martorell van de band.