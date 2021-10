Manhart MHX3 600: een gelimiteerde BMW X3

De nieuwe Manhart MHX3 600 is niet alleen bloedverziekend snel. Het is ook nog eens een exclusief apparaat.

Met het benoemen van een BMW X3 denk je niet meteen aan een exclusieve auto. Een X3M is al wat exclusiever, maar nog niet heel bijzonder. Een tuner kan een handje helpen om het wat unieker te maken. Helemaal als ze iets maken in een gelimiteerde oplage. Dat is nu precies het geval met de Manhart MHX3 600.

Je moet er snel bij zijn, want de Duitse tuner maakt slechts 10 exemplaren van de gepeperde SUV. In plaats van 510 pk en 600 Nm koppel met de X3M Competition gaat Manhart nog een heel stuk verder. De geblazen 3.0-liter zes-in-lijn levert nu 635 pk en 785 Nm koppel. Dit komt door de toevoeging van een MHtronik control unit en een downpipe met 300 cell katalysator. Dit laatste is overigens niet voor de Duitse klanten. Want dat vinden ze bij de TÜV niet zo leuk. Daar hebben we in Nederland op dat niveau geen last van. Ze kunnen ook nog de OPF eruit slopen als je dat wil.

Het is niet alleen een toename in vermogen. Zo is de MHX3 600 LIMITED uitgerust met H&R veren en staat de SUV 30 mm dichter naar de grond. De velgen zijn 22-inch groot en afkomstig van Alpina. Dan is er nog het carbon bodykit als kers op de appelmoes. Kortom, voor de hockeymoeder met serieuze haast en die het niet erg vinden om wat op te vallen.