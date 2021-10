Deze Mercedes is bedacht om door een gore stad te rijden

Al rijdende maakt deze Mercedes Sustaineer de wereld er een beetje schoner op. Echt waar!

De nieuwe Mercedes Sustaineer. Die kende we nog niet. Maar dat design kom je waarschijnlijk toch verrekte bekend voor. Kan wel kloppen. Want je kijkt naar een concept op basis van de e-Sprinter. Een model dat we al kennen. De Sustaineer is een concept dat nieuwe technologieën onder de aandacht brengt.

Doel van dit concept is om pakjes in stedelijke omgevingen te bezorgen op een zo schoon mogelijke manier. Daarmee gaat de Mercedes Sustaineer nog verder dan alleen zijn elektrische aandrijflijn. Zo liggen er zonnepanelen op het dak om zonne-energie te winnen. Daarnaast zitten er filters voor en onder de auto. Daarmee reinigt de elektrische bedrijfswagen de lucht in de omgeving tijdens het rijden! Ideaal. Laat deze bus maar rondjes rijden in steden als Parijs of Los Angeles. Kan ‘ie de boel lekker schoonmaken.

Mercedes Sustaineer

Verdere verduurzaming heeft betrekking tot de remmen. De schijven zijn van een ceramische coating voorzien. Dit reduceert remstof dat normaal gesproken in de lucht terecht komt. Ook vertraagt het de slijtage.

Zoals gezegd is de Mercedes Sustaineer een concept. Het is niet duidelijk of de Duitse autofabrikant dit concept ook daadwerkelijk gaat uitbrengen.