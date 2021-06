BMW X3 (M) en X4 M facelift inclusief M-prijzen - Autoblog.nl

De BMW X3 en X4 zijn van een facelift voorzien. De Duitse autofabrikant neemt ook meteen de M-modellen mee.

Andere bumpers, andere lampjes, nieuwe kleurtjes. Je weet wat een facelift betekent. In het geval van de BMW X3 en X4 zijn de vernieuwingen ook niet vreselijk ingrijpend. Het is dus goed kijken wat er allemaal anders is. En ja, de grille is weer iets groter. Het BMW-effect zullen we het maar noemen.

Voor de X3 en X4 zijn er in elk geval belangrijke veranderingen onder de motorkap te vinden. Alle benzinemotoren zijn nu uitgerust als mild hybrid met een 48 volt generator. Een andere noemenswaardige verandering heeft betrekking tot het interieur. BMW heeft het interieur van de 4 Serie uit de kast getrokken en toegepast op de X3 en X4 facelift. De auto’s knappen er goed van op. Al is de X4 nooit een schoonheid geweest.

In Duitsland lanceert BMW de modellen in combinatie met een ruim aanbod aan motoren. Het Nederlandse aanbod is nog even afwachten als de prijzen van de X3 en X4 bekend zijn. In Duitsland omvat het in elk geval een paar diesels (xDrive20d, xDrive30d, M40d) en een aantal benzinemotoren (xDrive20i, xDrive30i, M40i).

De wereld krijgt de BMW X3 en X4 facelift voor het eerst te zien op de autosalon van Chengdu in China, eind augustus. De Europese onthulling volgt op de IAA in München (niet meer in Frankfurt!) van 7 tot en met 12 september.

BMW X3 en X4 M Competition

En dan door naar de spielerei. De BMW X3 M en X4 M facelift komen in twee smaakjes. Als ‘gewone’, met 480 pk en 620 Nm koppel en als Competition met 510 pk en 650 Nm koppel. Waarden die we ook van de M3 (Competition) en M4 (Competition) kennen. BMW heeft met de Competition de sprint naar 100 km/u drie tienden kunnen verbeteren. De acceleratie is nu gedaan in slechts 3,8 seconden. De top ligt op 250 km/u of 285 km/u als je wat extra centen overmaakt naar je dealer. De 8-traps M Steptronic transmissie is nog altijd van de partij.

Wil je benadrukken dat je de facelift hebt dan moet je voor een nieuwe beschikbare kleur gaan. Nieuw zijn M Carbon Black metallic, M Brooklyn Grau metallic, M Marina Bay Blau metallic en M Sao Paulo Gelb. Ook is het mogelijk om uit een aantal Individual carrosseriekleuren te kiezen.

De marktlancering van de BMW X3 M en X4 M facelift is in augustus. De Nederlandse prijzen van deze hete modellen zijn al wel bekend. De X3 M begint bij € 136.657, terwijl je voor de X4 M minstens € 138.386 moet lappen.