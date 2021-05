Gefacelifte BMW X3 lekt nog eens op het internet - Autoblog.nl

De gefacelifte BMW X3 is al een beetje verklapt. Voor de tweede keer.

Dat er een gefacelifte BMW X3 aan zit te komen mag duidelijk zijn. Ten eerste vanwege de tijd. De BMW X3 (G01) is er nu alweer een paar jaartjes (sinds 2017), dus dan is het op een gegeven moment tijd voor de zogenaamde Life Cycle Impulse, oftwel LCI.

Een andere reden om aan te nemen dat de gefacelifte BMW X3 eraan kwam, was omdat de eerste afbeelding al gelekt was. Maar er zijn nu meer foto’s bekend! Ze komen vanaf een Chinese website, namelijk die van het Chinese ministerie van Technologie en Informatie. Alle voertuigen die gehomologeerd worden voor de Chinese weg, worden gefotografeerd en op de site gezet.









Voor de goede orde: dit is de huidige Chinese BMW X3

Gefacelifte BMW X3 (uit China)

Het gaat dus om de Chinese gefacelifte BMW X3, maar deze zal niet heel erg veel afwijken van de Europese versie. De huidige BMW X3 is bijna identiek aan de versie die je ook in China kunt krijgen.







Dit is de gefacelifte BMW X3 (G01) voor de Chinese markt

Wat is er allemaal anders? Uiteraard hebben we bovenaan even een gallery met het huidige model (de blauwe X3) zoals deze nu nog in de showroom staat te shinen. Gelukkig heeft BMW de verleiding kunnen weerstaan om de vernieuwde X3 een enorme grille mee te geven. Wellicht dat de X4 deze nog gaat krijgen, overigens. Verder zien we nieuwe koplampen die ons doen denken aan de van de nieuwe 4 Serie.

Elektrische versie ook aangepast

Zoals je kunt zien krijgt de BMW iX3 óók meteen opfrisbeurt. De reden daarvoor is vrij simpel: het zijn immers dezelfde auto’s, ook al is de iX3 nog maar net op de markt. Qua motoren is er nog niets bekend. Op dit moment is er één EV, één PHEV, drie benzinemotoren en maar liefst vier diesels. Wellicht dat er een of twee diesels sneuvelen en er een PHEV (20e) bijkomt.

De gefacelifte BMW X3 staat gepland voor juli van 2021. Dat lijkt wellicht heel ver, maar over anderhalve maand is het al zover.