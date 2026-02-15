Belachelijke naam keert terug op een belachelijke auto

Nee, we zeggen niet dat het geen match made in heaven is, maar alles aan deze auto is belachelijk.

Namen van oude auto’s terugbrengen naar het heden is vaak strategie. Zo’n naam heeft iets herkenbaars, wat je helemaal in een wereld van Leapmotor T03’s en DFSK’s goed kunt gebruiken als automerk. Ook Mansory recyclet hun namen op die manier. De nieuwste creatie luistert namelijk naar misschien wel de stomste naam die een creatie van de tuner ooit heeft gehad.

Mansory Carbonado

Ten tijde van de Lamborghini Aventador kwam Mansory namelijk met een heftig verbouwde, volledig koolstofvezel Lamborghini Aventador onder de naam Mansory Carbonado. Oké, het klinkt gewoon als een geinig, Italiaans klinkend woord dat carbon aanduidt. Als Nederlander is de kans echter groot dat je zin hebt in een stuk sappig varkensvlees op de barbecue. Geen geweldige naam.

Mansory Revuelto Carbonado

Zoals in de titel verklapt past een belachelijke naam wel een beetje bij hoe belachelijk een Mansory Carbonado is anno 2026. De terugkeer van de naam vinden we namelijk op een door Mansory verbouwde Lamborghini Revuelto. Verrassing: het hele ding is vervaardigd uit koolstofvezel. Dit keer wel dat nog lelijkere CFRP, wat zelfs dit ding als zwarte schim nog als een zere duim uit laat steken.

De nieuwe Mansory Carbonado ‘geniet’ tevens van heftige herziene aerodynamica. De hele voorbumper is anders, evenals hoe de luchtstroom loopt op de zijkant. Bovenop vind je een luchthapper en achterop een enorme spoiler. Vanuit sommige hoeken doet het wat denken aan de Lamborghini Veneno, wat natuurlijk voor een beetje Lambo-fanaat wel de droom is. De al vrij opzichtige uitlaat van de Revuelto wordt vervangen door een bijzonder design met drie bijna driehoekige vormen. Meerspaaks velgen met aerodynamische randen maken het geheel af.

Indien je toch kleur wenst op je Mansory Carbonado, dan moet je in het interieur zijn. Het geheel is net zo zwart als het exterieur, maar dan met blauwe accenten in de gordels, de middenconsole en her en der op het dashboard. Uiteraard krijg je ook blauwe lampjes in de deuren en op de zetels. Het blijft een duister geheel, maar goed, dat wil je kennelijk als je voor de karbonade kiest.

Extra power

Uiteraard doet Mansory ook altijd nog wat in de motorruimte en de Carbonado is geen uitzondering. Normaliter levert de V12 zonder hybridehulp 825 pk in de Revuelto, waar Mansory 930 pk van maakt. Het totaalplaatje zorgt voor 1.120 pk met een sprint naar 100 in 2,3 seconden en een topsnelheid van 355 km/u. Net een stukje sneller dan de al lekker rappe Revuelto met 1.015 pk. Meer is altijd beter.