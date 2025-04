Welke kleurencombinatie kan écht niet op een auto?

Zoveel mensen, zoveel meningen, maar wij zijn wel benieuwd welke kleurencombinatie volgens jou écht niet kan op een auto…

Precies. Smaak is persoonlijk en het is maar goed dat we allemaal een andere smaak hebben, anders zou het wel heel saai worden. Niet alleen op de weg, maar overal. Beetje zoals in het Rusland van de jaren 70 en 80. Nee, dat hebben we liever niet.

Wij kunnen hier naar hartelust spelen met onze eigen smaak. We kiezen onze favoriete schoenen, broeken, bovenkleding, haarkleur, vriendin, zonnebril, hamburgerrestaurant, tekenfilms en frisdrank uit omdat we dat zelf willen en het mooi en/of lekker vinden.

Zo ook de kleurencombinatie van een auto. Interieur en exterieur. Maar wat kan volgens jou nou echt niet?

Welke kleurencombinatie kan écht niet?

Wat we met z’n allen wel vaak mooi vinden is bijvoorbeeld een donkergroene lak met een pindakaas interieur. Of donkerblauw met lichtbeige lederen zetels en gewoon aluminiumkleurige velgen. Of anders een roze Porsche met gouden velgen. In 1 woord gewoonweg schitterend…

Maar wat vinden we nou niet mooi? Ik ben zelf niet zo’n fan van wat tuners als Mansory vaak doen. Carbon buitenkantje en dan fel oranje interieur ofzo. Of mintgroen aan de binnenkant. En zwarte lak in combinatie met zwarte velgen is ook niet mijn favoriete kleurencombinatie. Of zwart-geel in het interieur.

Is lastig uit te leggen waarom ik dat vind, dat zal dan wel weer met die persoonlijke smaak te maken hebben. Ik vind het in elk geval echt niet kunnen.

Maar aan de andere kant, wie ben ik nou helemaal? Precies, het gaat om jou. Dus daarom zou ik het zeer waarderen als jij even laat weten welke kleurencombinatie wat jou betreft echt niet kan op een auto.

Brand maar lekker los!