Stellantis “wil China verslaan” met… diesel

Gaat de vrijwel ten dode opgeschreven brandstof diesel Stellantis redden in de strijd tegen de nieuwe merken?

Benzine of diesel, lange tijd waren dat de enige grootschalige opties qua brandstof. Benzine was de ‘logische’ keuze, tenzij je veel reed en vooral veel lange stukken. Dan was diesel goedkoper en op de snelweg is een (moderne) dieselmotor fijner qua karakter, want je draait minder toeren. Ook is diesel zuiniger, dus haal je een enorm hoge actieradius op één tank. Met de kennis van nu weten we echter dat de fijnstoffen uit de uitlaat van een dieselauto niet echt lekker zijn om in te ademen, hetgeen ook geldt voor de flora en fauna. En dus moet diesel steeds meer gereguleerd worden. Het nam pas echt heftige vormen aan sinds 2015, toen Volkswagen gesnapt werd met het manipuleren van testcycli om diesels schoner te laten lijken dan ze zijn. Het was de realitycheck dat diesel een lastige brandstof is en vrijwel alle milieu-eisen maakten het lastig om diesel te blijven verkopen.

Diesel als verkoopstrategie

Waar de helft van de verkochte auto’s in Europa nog diesel dronken in 2015, is dat nu nog maar 7,7 procent. Dat is minder dan EV’s, die voor 19 procent van de verkopen zorgen. Dat werkt twee kanten op: de reputatie is één, maar het aanbod is twee. Fabrikanten zijn het geloof in diesel ook een beetje kwijt en wat er nog wel werd verkocht, verkocht redelijk marginaal. Het aanbod is dus ook flink uitgekleed. In Nederland is het helemaal erg, maar dan zijn wij nog een landje waar meer dan 1.000 kilometer op één tank brandstof niet zo relevant is. Voor notoire diesel-fetisjisten in Frankrijk, Italië en zelfs Duitsland begint nu ook het besef te komen dat diesel passé lijkt te zijn.

Stellantis herintroduceert diesel

Waarom dit relaas over diesel? Omdat je nu wel krankzinnig moet zijn om diesel nog een kans te geven en het te scharen onder strategie. Dan ken je Stellantis nog niet, waar is besloten om in Europa zeven modellen op diesel opnieuw te introduceren. Stellantis was net zo ambitieus als andere concerns om tegen 2030 in Europa 100% uitstootvrije gamma’s te hebben, maar die keutel is ingetrokken. In de VS zijn de HEMI V8’s weer terug en in Europa gaat Stellantis diesel weer mondjesmaat herintroduceren om verkopen te verhogen.

Maar nou wordt ‘ie helemaal mooi: volgens een artikel van Reuters is de comeback van diesel bij Stellantis een strategie. Volgens het concern zit diesel weer langzaam maar zeker in de lift en kun je als automerk een voorsprong pakken door de brandstof weer aan te bieden. Zelfs als wapen tegen China: die bieden vaak enkel hybrides en EV’s aan. Voor de klanten die dan nog diesel zoeken, heb je een alternatief waarvoor je geen Chinese auto kan kopen. Het voelt een beetje als jezelf wapenen tegen Spotify door CD’s aan te bieden. Maar goed, de klant is koning…

De modellen op diesel die terugkeren of niet met pensioen gaan zijn onder meer de compacte busjes van Opel, Peugeot en Citroën (Combo, Rifter, Berlingo etc.), alsook de Peugeot 308, Opel Astra en DS 4, de Alfa Romeo Giulia, Stelvio en Tonale en de DS 7. En ja, deze zijn volgens de merken allemaal ‘in trek’. We wachten het af. Of deze modellen ook in Nederland weer in de prijslijsten eindigen, is niet de verwachting.