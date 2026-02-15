Is deze Cupra Leon stiekem leuker is dan een GTI? #MijnAuto

In deze Mijn Auto-video stapt Wouter in een auto die je bijna niet meer ziet: een Seat Leon Cupra 3-deurs.

Nog nét uit de tijd dat het gewoon een Seat was en geen Cupra-submerk. En dat maakt ’m eigenlijk extra leuk.

Eigenaar Frank begon ooit met een eerste generatie Leon 1.8T die compleet uit de hand liep (350 pk, gestript, circuitgericht). Daarna kwam een brave Audi diesel, een tijdelijke Hyundai en uiteindelijk de zoektocht naar iets wat én leuk én bruikbaar is. De keuze viel op deze Leon Cupra 280, driedeurs, DSG en bewust niet extreem getuned. Want ja: Nürburgring-weekenden zijn leuk, maar betrouwbaarheid is ook wat waard!

