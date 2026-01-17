Dit is de eerste Mansory Koenigsegg (en die wordt verloot)

Iemand een Mansory Koenigsegg?

Mansory heeft zich al aan vele auto’s vergrepen. Zelfs hypercars zijn niet veilig voor de tuner. Na de Bugatti Veyron en de Bugatti Chiron zijn ze nu ook aan de haal gegaan met een Koenigsegg. In Dubai – waar anders? – onthulden ze de eerste Mansory Koenigsegg.

Voor wat het waard is: Mansory heeft zich nog ingehouden. Deze auto zou ook best door kunnen gaan voor een nieuwe special edition van Koenigsegg zelf. Nu is een Koenigsegg Jesko al behoorlijk extreem van zichzelf, dus dan blijft er ook minder ruimte over voor Mansory om gekke dingen te doen.

Toch heeft Mansory nog wat plekken kunnen vinden om extra carbon aan de auto te hangen. Zo zien we een nieuwe carbon roofscoop, carbon kieuwen op de voorklep, extra canards op de voorbumper en meer. Of de Jesko hierdoor harder gaat? We denken van niet.

De kleurencombinatie is er eentje die alleen Mansory kan verzinnen. Het exterieur is uitgevoerd in lichtgeel. Dat kan er nog mee door, als je niet teveel aan Duitse taxi’s denkt. Dit is echter gecombineerd met een turqoise interieur. Hoe kómen ze erop…

Dan is er nog wat bijzonders aan de hand met deze auto. Deze wordt namelijk verloot via een zekere goksite genaamd Spartans. Je kunt simpelweg geld inzetten en dan maak je kans op deze Mansory Koenigsegg. Dat klinkt verder totaal niet dubieus. En wie wil er überhaupt een Koenigsegg winnen? Je gaat meteen failliet aan verzekering en onderhoudskosten.

Vaag verhaal dus, maar de eerste Mansory Koenigsegg is in ieder geval een feit. Laat maar weten in de reacties wat jullie van deze creatie vinden.

Foto’s: @kjphotography24