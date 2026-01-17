Dit is de eerste Mansory Koenigsegg (en die wordt verloot)

Iemand een Mansory Koenigsegg?
Mansory heeft zich al aan vele auto’s vergrepen. Zelfs hypercars zijn niet veilig voor de tuner. Na de Bugatti Veyron en de Bugatti Chiron zijn ze nu ook aan de haal gegaan met een Koenigsegg. In Dubai – waar anders? – onthulden ze de eerste Mansory Koenigsegg.
Voor wat het waard is: Mansory heeft zich nog ingehouden. Deze auto zou ook best door kunnen gaan voor een nieuwe special edition van Koenigsegg zelf. Nu is een Koenigsegg Jesko al behoorlijk extreem van zichzelf, dus dan blijft er ook minder ruimte over voor Mansory om gekke dingen te doen.
Toch heeft Mansory nog wat plekken kunnen vinden om extra carbon aan de auto te hangen. Zo zien we een nieuwe carbon roofscoop, carbon kieuwen op de voorklep, extra canards op de voorbumper en meer. Of de Jesko hierdoor harder gaat? We denken van niet.
De kleurencombinatie is er eentje die alleen Mansory kan verzinnen. Het exterieur is uitgevoerd in lichtgeel. Dat kan er nog mee door, als je niet teveel aan Duitse taxi’s denkt. Dit is echter gecombineerd met een turqoise interieur. Hoe kómen ze erop…
Dan is er nog wat bijzonders aan de hand met deze auto. Deze wordt namelijk verloot via een zekere goksite genaamd Spartans. Je kunt simpelweg geld inzetten en dan maak je kans op deze Mansory Koenigsegg. Dat klinkt verder totaal niet dubieus. En wie wil er überhaupt een Koenigsegg winnen? Je gaat meteen failliet aan verzekering en onderhoudskosten.
Vaag verhaal dus, maar de eerste Mansory Koenigsegg is in ieder geval een feit. Laat maar weten in de reacties wat jullie van deze creatie vinden.
Foto’s: @kjphotography24
Reacties
str8six zegt
Vind ‘m – voor een Mansory – best geslaagd eigenlijk.
Zag Doet zegt
De puristen (en dat is een grote groep)
“Dit is heiligschennis.”
“Koenigsegg-engineering is kunst. Mansory plakt er een carnavalspak overheen.”
Koenigsegg ontwerpt alles functioneel: luchtstromen, balans, gewicht.
Mansory voegt vaak visuele agressie toe die niets toevoegt aan performance.
Vooral bij een Jesko – een auto die al op de rand van perfectie zit – voelt tuning als graffiti op een Rembrandt.
👉 Deze mensen vinden dit objectief lelijk, ongeacht prijs of zeldzaamheid.
De engineers & track guys
“Ziet er snel uit. Is het ook? Waarschijnlijk niet beter dan origineel.”
Extra carbon = vaak extra gewicht.
Aangepaste aero = zelden windtunnel-onderbouwd op Koenigsegg-niveau.
Mansory is show first, lap time later.
👉 Hun oordeel: “Laat ‘m stock. Altijd.”
De superrich / Gulf crowd
“If everyone has one, it’s boring.”
Stock Jesko? Die kent men al.
Mansory = attention weapon.
Het gaat niet om schoonheid, maar om dominantie.
👉 In Dubai of Doha is dit geen smaakfout, maar een statusstatement.
De internet-reactie (bruut eerlijk)
Je ziet reacties als:
“They ruined it.”
“Koenigsegg should sue.”
“Looks like a transformer had a midlife crisis.”
“When your car yells louder than your personality.”
Mansory is waarschijnlijk het meest gehaatte luxe-merk onder petrolheads.
En nu de kernvraag: waarom bestaan ze dan?
Omdat:
ze verkopen;
sommige kopers juist willen wat anderen haten;
exclusiviteit soms belangrijker is dan smaak.
Mansory maakt auto’s voor mensen die niet op goedkeuring wachten.
Het eindoordeel (ongefilterd)
Mooi? Nee.
Respectvol naar Koenigsegg? Absoluut niet.
Effectief als statement? 100%.
Zou een echte liefhebber ‘m kopen? Bijna nooit.
Zou een miljardair ‘m kopen? Morgen.
Dit is geen auto.
Dit is een middelvinger op wiel.
drdre1 zegt
Gevalletje DID. Net als deze Koenigsegg. 😉
jantje86 zegt
Gevallet LLM 😉
schuimbekje3 zegt
Door mansory is de dagwaarde meteen gedaald naar een goede Yaris GR. Nederlandse prijs, inc bpm. Dus is de verzekering betaalbaar. Maar hoe krijg je hier een coc voor bij de rdw?
joos straetmans zegt
Hij wordt verloot, maar is helaas verkloot.