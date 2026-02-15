Video: Brake check eindigt in grote crash

Een brake check uitvoeren bij een vrachtwagen..
Sowieso een brake check uitvoeren is natuurlijk iets ongelofelijks om te doen op de weg.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
gezondverstand zegt
Rijbewijs inleveren en voorgoed kwijt!!
frederik zegt
Hij had beter gewoon rechtdoor kunnen blijven rijden denk ik?
mjpamsterdam zegt
Waarom niet gewoon die blauwe geramd ? Camera legt toch alles vast.
kniesoor zegt
Ik had ‘m er inderdaad bovenop geplakt.
406_v6 zegt
@autoblog een braketest is niet “iets ongelofelijks om te doen..” maar het is een ongelofelijk dom iets om te doen”.