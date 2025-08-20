Geloof je niet zeker, dat we liever zelf stinken dan in een vieze auto rondrijden…

We zijn hier onder elkaar, toch? Autoliefhebbers onder elkaar. Dan vertel ik niks nieuws als ik zeg dat ons soort een beetje raar is. We hebben namelijk alles over voor onze auto. Soms nog wel meer dan voor onszelf.

De geweldige site Marktplaats.nl heeft een onderzoekje gedaan en de uitkomst zal je verbazen. Of niet natuurlijk. Want een elementair deel van de bezitters van een auto geeft de auto vaker een uitgebreide wasbeurt dan zichzelf. En je weet het, als het onderzocht is, is het waar.

Liever zelf stinken, dan een vieze auto

Het klinkt raar, maar het is echt de waarheid. Want we onderhouden onze auto het liefst erg goed. Zo krijgt ons geliefde vervoersmiddel vaker een uitgebreide wasbeurt, met velgenreiniging en wax, dan dat we zelf eens naar een masseuse of de zonnebank gaan.

Maar dat is nog lang niet alles. Want geef jij je auto weleens een schouderklopje als hij iets goed heeft gedaan? Ik wel en 26% van de respondenten met mij. Ongeveer net zoveel mensen praten ook tegen hun auto. Ook daaraan maak ik me schuldig.

En heeft jouw auto een naam? Bij een kwart van de onderzochte deelnemers is dat zo. En hoe heten die auto’s dan? Nou, van Karel tot Kaatje Koekblik, van Barry tot Jet. Zo heet mijn Z4. Komt door het kenteken…

Als je een band hebt met je auto is het natuurlijk moeilijk om er afscheid van te moeten nemen. 41% zou dan ook verdrietig zijn als ze hun auto zouden moeten verkopen. Ook denken Nederlanders nog regelmatig aan hun vorige auto’s.

Van de mensen die voor hun huidige auto een andere hadden, heeft meer dan de helft (51%) nog foto’s van hun oude auto en een kwart (24%) zegt hun oude auto weleens te missen. 26% heeft hun oude auto wel eens op kenteken opgezocht om te zien of deze nog rondrijdt.

Sommigen gaan nog verder: 17% heeft wel eens spijt gehad dat ze hun oude auto verkocht hebben en 11% heeft zelfs gehuild toen ze definitief afscheid moesten nemen van hun auto…

Zoals ik aan het begin al zei; wij autoliefhebbers zijn een raar slag mensen.

En daar zijn we hartstikke trots op!!