Mansory Flying Spur dendert met 340 km/u over de autobahn

Dat gaat crimineel hard met deze Mansory Bentley Flying Spur. Eigenlijk alles is extreem aan dit ding.

Zo’n anderhalf jaar geleden presenteerde Mansory de nieuwe Bentley Flying Spur op hun eigen manier. En dat is meer dan wat plaatjes in een studio van een model. Hier zien we het echte werk in levende lijve. En echt alles aan deze Mansory Flying Spur is over de top. Precies wat je bij deze tuner mag verwachten.

Het begint met een overdaad aan carbon, wat met een auto van meer dan twee ton heel raar aanvoelt. Een kopstaart botsing maken met deze Bentley is een dure grap. Zowel de complete voorkant als de motorkap is gemaakt van carbon. De rekening loopt dan al gauw in de vele tienduizenden euro’s als dat neusje gekrenkt wordt.

Mansory Flying Spur

Grote kans dat je dit monster sowieso in je binnenspiegel ziet, want de Mansory eist de linkerbaan op. De W12 is opgepompt tot 710 pk en een schofterige 1.000 Nm aan koppel. Ondanks het formaat van de auto snelt de Flying Spur in slechts 3,6 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 340 km/u. De bomen groeien spontaan uit de grond met de CO2-uitstoot van ​323 gram per kilometer.

Dit specifieke exemplaar is een combinatie van carbon, zwart en rode accenten als finishing touch. In het interieur is gekozen voor wit leder. Pas dus op met het knoeien van cola als je net door de McDrive bent geweest.