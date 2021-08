Opel Rocks-e: 8 pk en vanaf 15 jaar te rijden

Hiermee maak je de blits op verjaardagen. Dat je Opel Rocks-e over een vermogen van 8 pk beschikt.

Je ziet meteen al aan het uiterlijk dat we hier niet met een gewone auto te maken hebben. Premium scootmobiel, is wat ik je hoor denken. Opel omschrijft het zelf als een SUM, wat dan weer staat voor Sustainable Urban Mobility. Oftewel een duurzame mobiliteitsoplossing voor in stedelijk gebied. Om het maar in dure woorden uit te drukken.

Opel heeft de Rocks-e bedacht met het oog op een brede inzetbaarheid. Het autootje kan al gereden worden door 15-jarigen met een AM-rijbewijs. Het is ook meteen een verklaring waarom het vermogen van de Rocks-e niet bijster indrukwekkend is. Met het vermogen van 8 pk is een topsnelheid van 45 km/u mogelijk. Het is een volledig elektrisch voertuig met een 5.5 kWh batterij. Je kunt er tot 75 kilometer ver mee komen. Het opladen van het autootje duurt maximaal 3,5 uur. Goed voor Nederlanders om te weten is dat mensen langer dan 1.90m volgens Opel gewoon in het ding passen.

De Opel Rocks-e is 2,41 meter lang en er kunnen twee mensen in plaatsnemen. Het ding weegt 471 kilogram. En ja, Opel gaat dit daadwerkelijk verkopen. Het is niet het zoveelste concept. De verkoop start dit najaar bij geselecteerde dealers in Duitsland. Overige markten volgen in de loop van 2022. Een prijs is nog niet bekendgemaakt. Het merk zegt echter dat de maandelijkse leaseprijs overeen komt met wat je normaal gesproken aan OV kwijt bent. De aanschafprijs is vergelijkbaar met dat van een kleine auto.