Vernieuwde Porsche Taycan: grotere range, kleurtjes en meer

Nu eens kijken of iemand de ballen heeft om Rubystar rood te bestellen op de vernieuwde Porsche Taycan.

Bij Porsche vonden ze het een mooi moment om de Taycan en Cross Turismo van een update te voorzien. En inderdaad. De Taycan is alweer een paar jaar op de markt. Opvallend genoeg is de Cross Turismo echt hagelnieuw. Deze variant beleeft zijn debuut op de IAA in München over enkele weken. Dit is dan ook geen facelift of iets dergelijks, maar moet je meer zien als een grote update.

Actieradius neemt toe

Zo spreekt Porsche over een toegenomen range zonder conrete cijfers te noemen. Dat komt omdat de Taycan met deze update geen nieuwe homologatie krijgt. En daardoor vinden er ook geen nieuwe WLTP-metingen plaats. We moeten Porsche op hun blauwe ogen geloven dat je inderdaad verder komt met de vernieuwde Porsche Taycan. De Duitse autofabrikant zegt dat bij de rijmodi ‘Normal’ en ‘Range’ de voorste elektromotor bijna volledig ontkoppeld wordt en dus geen stroom levert. Uiteraard is dit alleen van toepassing bij de vierwielaangedreven Taycan met een elektromotor op de vooras. Dit scheelt in verbruik en resulteert in een grotere range.

Kleurtjes!

Heb jij al een Taycan in een gekke kleur gespot? Dat moet haast wel een wrap zijn. Want de elektrische auto kende een beperkte kleurenpallet. Daar is met deze update verandering in gekomen. De vernieuwde Porsche Taycan krijgt naast 17 standaard lakkleuren voortaan toegang tot het Paint to Sample en Paint to Sample Plus programma. De meest iconische kleuren van Porsche kun je op deze manier kiezen, zoals het afgebeelde Rubystar rood. Maar ook Moonlight blauw metallic, Acid groen, Riviera blauw en Viola metallic zijn enkele voorbeelden van PTS-kleuren voor de Taycan. In overleg met de dealer kun je met PTS bijna alle kanten op.

Andere vernieuwingen

Dan zijn er ook nog andere kleinere maar toch noemenswaardige updates met de vernieuwde Porsche Taycan. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Android Auto nu ook beschikbaar in de Taycan

Remote Park Assist: parkeren op afstand

Thermisch beheer van batterij en de oplaadfuncties zijn verder verbeterd

Succes

De eerste elektrische auto is een succes voor het merk uit Zuffenhausen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er wereldwijd 20.000 exemplaren van de Taycan verkocht. Dat zit net onder het niveau van de wereldwijde verkopen van heel 2020. Met deze update en de komst van de nieuwe varianten zullen de verkopen naar verwachting verder toenemen.