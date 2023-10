Mansory heeft nu ook een ‘subtiele’ bodykit voor de 911

Naast een bodykit die extreem over de top is, heeft Mansory nu ook een Softkit voor de 911.

Vroeger had ieder merk zijn eigen tuners, maar tegenwoordig zijn er ook tuners die van alle walletjes mee willen eten. Zo vergrijpen nu ook Brabus en Mansory zich aan 911’s, waar dit voorheen alleen het terrein was van specifieke Porsche-tuners als Ruf en TechArt.

Op basis van de 992 kwam Mansory eerder dit jaar al met de clowneske 911 P9LM EVO 900, maar nu komen ze met nóg een bodykit voor de 992. Deze is voor Mansory-begrippen redelijk subtiel. Een ‘Softkit’ noemen ze dat bij Mansory.

Softkit of niet, er is alsnog het nodige versleuteld aan deze 911 Turbo. Zo is er onder meer een voorklep die volledig uit carbon is opgetrokken, een prominente spoiler, een megadikke diffuser en het nodige extra carbon. Gelukkig heeft Mansory forged carbon achterwege gelaten, ze houden het voor deze Softkit bij gewoon carbon.

De velgen van de Mansory 992 doen enigszins denken aan die van de 997 GT3, wat betekent dat ze prima passen onder een 911. Met 21 inch voor en 22 inch achter zijn ze nog een maatje groter dan de velgen die Porsche zelf levert. Je kunt ze zowel met als zonder centrale wielmoer krijgen.

In combinatie met de Softkit kun je wel gewoon de volledige power upgrade krijgen, die de gelimiteerde P9LM EVO 900 ook had. Dat betekent dus dat je 900 pk en 1.050 Nm aan koppel krijgt in je 911 Turbo. Alsof een gebrek aan snelheid het zwakke punt was van de Turbo.

Dankzij de motorische upgrades kun je nu net zo snel van 0-100 km/u sprinten als een Bugatti Veyron. In 2,5 seconde dus. Qua topsnelheid zul je het toch moeten afleggen tegen een Veyron: die bedraag ‘maar’ 340 km/u.

We zien door de ramen ook een bijzonder blauw interieur, maar daar heeft Mansory verder geen plaatjes van gedeeld. Weet in ieder geval dat er bij Mansory alles (maar dan ook echt alles) mogelijk is qua personalisatie van het interieur.