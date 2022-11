Offroad Porsche 911 heet Dakar!

Porsche komt altijd met veel varianten van de 911, maar één van de opvallendste is de 911 Dakar.

De 911 Dakar is een vreemde eend in de bijt. Het is een sportwagen, maar dan met offroadcapaciteiten. Raar! Ja, maar wel leuk. Porsche zal de bijzondere variant onthullen tijdens de Los Angeles Auto Show dat op 16 november aanstaande is.

Porsche 911 Dakar

Het is een Porsche 911 met echte offroad kenmerken. Het ABS is bijvoorbeeld aangepast voor remmen op grind en er zitten offroadbanden op. Het is dus niet alleen voor de looks.

Porsche heeft deze 911 uitvoerig getest over de hele wereld. En dit onder de meest extreme omstandigheden. De auto is natuurlijk geïnspireerd op de vierwielaangedreven 911, waarmee het merk de bekend rally won in 1984. Het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling heeft zo’n 500.000 kilometer afgelegd. Hiervan zijn er meer dan 10.000 offroad. Er werd onder andere afgereisd naar de testbaan Château de Lastours in Zuid-Frankrijk. Hier werd gekeken naar hoe de 911 zich gedroeg op een typisch rallyparcours. Overigens doen alle Dakar-teams dit om hun auto’s voor te bereiden en te testen op wat komen gaat in de woestijn.

Romain Dumas, fabriekscoureur van het merk, was verrast door de auto. Hij zeg dat zelfs hoge jumps geen enkel probleem zijn voor de 911 Dakar. Dit dankzij het ‘robuuste karakter’ en grotere bodemvrijheid. Zoals we kunnen zien is de auto ook getest op zandpaden en hoge duinen. De 911 werd in Marokko en Dubai steile duinen van 50 meter opgestuurd en dit bij erg hoge temperaturen.

Speciaal karakter

Hebben we dit nodig in Nederland? Nee, natuurlijk niet. Maar half Nederland zit wel in een SUV die we ook niet nodig hebben. Daarnaast is een dergelijke 911 wel gewoon heel leuk en val je op tussen alle andere elfjes.