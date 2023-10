EU onderzoekt óók BMW vanwege productie in China

BMW’s zijn verdacht goedkoop de laatste tijd. Oh nee, wacht…

Het loopt die spuitgaten uit met die Chinese auto’s. Zo’n beetje iedere week wordt er weer een nieuw elektrische merk geïntroduceerd op de Europese markt. Veel mensen zien dit met argusogen aan, zo ook de EU. Ursula en co zijn daarom een grootschalig onderzoek gestart, zoals we vorige maand al schreven.

Het staat Chinezen natuurlijk geheel vrij om producten in Europa te verkopen, maar de EU verdenkt China van oneerlijke concurrentie. De prijzen zouden namelijk kunstmatig laag worden gehouden, met een enorme berg Chinese subsidie. Vandaar dus dit onderzoek.

Nu blijkt dat het onderzoek zich niet alleen toespitst op Chinese autobouwers, maar ook Europese fabrikanten die in China produceren worden onder de loep genomen. In ieder geval BMW wordt meegenomen in het onderzoek. De iX3 (ook de exemplaren voor Europa) wordt namelijk in China geproduceerd.

Nu kunnen we niet zeggen dat de iX3 zo goedkoop is, dus van oneerlijke concurrentie is alvast geen sprake. Toch wordt het onderzoek kennelijk met Duitse gründlichkeit uitgevoerd, en worden ook de niet-Chinese fabrikanten onder de loep genomen.

Walter Mertl, CFO van BMW, is totaal niet te spreken over dit onderzoek van de EU. Volgens hem kan het meer kwaad dan goed doen. De Duitser waarschuwt dat deze actie als een boemerang terug kan komen en potentieel een hevige tegenreactie tot gevolg kan hebben.

Het is niet zo gek dat Mertl dit zegt, want BMW heeft er absoluut geen baat bij als de EU en China elkaar dwars gaan zitten. Naast de BMW iX3 zal namelijk ook de nieuwe MINI Cooper (S)E in China van de band rollen. BMW heeft dus nog aardig wat EV’s te importeren vanuit China.

Bron: Automotive News Europe