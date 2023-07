911 P9LM EVO 900 is de ultieme 911

Want de 911 P9LM EVO 900 is echt een ultiem monster. Drie keer raden hoeveel pk die heeft.

De Porsche 911 is er in allerlei smaakjes. Het begint bij een bescheiden 911 Carrera en loopt tot en met extreme varianten als de 911 GT3 RS, 911 Turbo S en 911 Dakar. Echt een ultieme Neun Elfer aanwijzen is een beetje lastig. Wellicht is het wachten op de 911 GT2 RS, een auto die je kan zien met als een GT3 RS met de motor van een 911 Turbo S.

Gelukkig zijn er specialisten die zich nog bezighouden met het concept ‘de ultieme 911’. Nog niet zo lang geleden konden we de firma Brabus verwelkomen met hun Rocket 900 R. Voor nu hebben we die andere (van oorsprong) Duitse tuner die graag dure auto’s grondig aanpakt: Mansory. Hun laatste wapenfeit is de 911 P9LM EVO 900 en het is simpelweg de meest ultieme 911 die er is.

911 P9LM EVO 900

Het is een Mansory, dus is het bij voorbaat niet een auto voor mensen die heel erg verlegen zijn of vinden dat hun smaak superieur is. Tip: ga eens naar een tuningbeurs en bekijk zo’n Mansory in het echt. Het niveau qua afwerking en materialen is echt bizar hoog.

In dit geval lijkt de P9LM Evo op een soort combinatie van een 911, 959 en GT1. De basis is – net als met de genoemde Brabus – de 911 Turbo S. De 3.8 boxer is voorzien van nieuwe hybride turbo’s, grotere intercoolers, downpipes, sportluchtfilter en een herschreven ECU.

De motor is na al deze modificaties goed voor 900 pk, terwijl het koppel met 1.050 Nm 50 stuks minder is dan wat de concurrentie uit Bottrop voor elkaar krijgt. Qua prestaties maakt het niet uit: van 0-100 km/u is in 2,5 seconden achter de rug. De topsnelheid is ook hier 340 km/u. Exact even snel als de Brabus.

Bodykit en interieur

Uiteraard is het exterieurdesign van de P9LM EVO 900 heel erg, eh, apart. Het exterieur van de bodykit is geheel van ‘forged carbon’ en dus extreem licht, extreem sterk en extreem prijzig. In eerste instantie is de kit er voor de Coupé, maar binnenkort ook voor de Cabriolet. Daar verwachten we ter zijner tijd ook een persberichtje van. Overigens zegt Mansory dat je ‘m op speciaal verzoek ook zonder bodykit kunt krijgen.

Het interieur is net als mijn middelbare school-prestaties ‘bijzonder’ te noemen. Zoals ondergetekende in staat was smoezen te bedneken om huiswerk niet te hoeven maken, hebben ze bij Mansory geleerd hoe je extreem goed bijzonder smaakgevoelig interieurs kunt bouwen. De combinatie van wit en en mintgroen is namelijk erg, eh, apart en anders. Maar ook hier, de afwerking is minutieus en de kwaliteit druipt ervan af. En het is origineler dan een rood stikseltje.

Interesse? Wees er dan snel bij, want Mansory gaat slechts 10 exemplaren van de P9LM EVO 900 van bouwen. Nu zijn we benieuwd, als jij aankomt met een grote koffer met geld (mensen met Mansory’s lijken ons geen mensen die pinnen) en een verzoekje hebben voor nummer 11. Gaan ze dan écht nee zeggen?